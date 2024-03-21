Сразу 10 пенсий: кто может получить единовременную выплату

Важным условием получения 10-кратной единовременной пенсии является то, чтобы человек до этого не получал никакой другой пенсии.

В Украине при выходе на заслуженный отдых некоторые пенсионеры могут получить единовременное пособие от государства в размере 10 пенсионных выплат. Такое положение зафиксировано в законе №1788 "О пенсионном обеспечении" и законе №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто имеет право на 10 пенсий сразу

Право на 10-кратные выплаты при назначении пенсии по возрасту имеют работники коммунальных и государственных учреждений. Однако есть условие: такой пенсионер должен иметь соответствующий страховой стаж, который для мужчин составляет 35 лет, для женщин – 30 лет на определенных должностях.

То есть право на единоразовое получение выплаты 10 пенсий дает работа в таких учреждениях:

общеобразовательные учебные заведения, военные общеобразовательные учебные заведения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения;

библиотеки;

детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка, детские отделения в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний;

больничные заведения, лечебно-профилактические заведения особого типа, лечебно-трудовые профилактории, амбулаторно-поликлинические заведения, заведения скорой и неотложной медицинской помощи, заведения переливания крови, заведения охраны материнства и детства, санаторно-курортные заведения, учреждения по проведению лабораторных и инструментальных исследований испытаний Госсанэпидслужбы и территориальные органы Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностические центры;

аптеки, аптечные киоски, аптечные магазины, контрольно-аналитические лаборатории;

медико-социальные экспертные комиссии; бюро судебно-медицинской экспертизы;

интернатные учреждения для инвалидов, детей-инвалидов и престарелых;

медицинские отделы протезных предприятий.

При назначении пенсии за выслугу лет указанным в перечне лицам допускается суммирование стажа за периоды их работы в учреждениях и заведениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Какие условия получения 10-кратного единовременного пособия

Основным требованием является то, чтобы на день достижения пенсионного возраста, человек работал в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет.

Важное условие — пенсионер получит выплату лишь в том случае, если до этого он не получал никакой другой пенсии.

Напомним, Фокус писал, что все украинцы с инвалидностью могут претендовать на соответствующую социальную помощь и пенсионные выплаты.

Кроме того, ООН выплачивает украинским пенсионерам денежную помощь. В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто может рассчитывать на нее в 2024 году.