Сотни миллионов евро: сколько Украина может потерять от нового торгового компромисса с ЕС

По словам журналистов, новые ограничения, основанные на оценках импорта за половину 2021, 2022 и 2023 годов, оценили в 331 миллион евро потерь для украинского бюджета.

Представительство Бельгии в Европейском Совете обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной. Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах Евросоюза.

Сообщается, что в новом проекте были учтены требования Польши и Франции. Так, обновлен базовый период, который будут принимать во внимание, определяя объемы поставок украинской агропродукции. Ориентироваться предлагают не только на 2022 и 2023 годы, но и на вторую половину 2021-го.

В материале говорится, что против выступила Украина, которая также поддержали ряд европейских государств. Украинская сторона выступила за предоставление ей возможности самостоятельно зарабатывать средства на продаже, в частности своей агропродукции.

Издание отметило, что предыдущий проект договоренности, согласованный с Европарламентом, предполагал, что квоты на следующий период, который начнется с июня этого года, будут рассчитывать исходя из объемов украинского агроимпорта за 2022–2023 годы, когда для него уже действовали льготы – отсутствие пошлин и квот.

По оценкам Еврокомиссии, Украина потеряет 86 миллионов евро, если второе полугодие 2021-го будут брать также за основу расчетов. В целом же ограничения, основанные на оценках импорта за половину 2021, 2022 и 2023 годов, оценили в 331 миллион евро потерь для украинского бюджета. Польша и Франция поддержали обновленный вариант соглашения, заручившись поддержкой ряда стран ЕС, включая Италию, Венгрию, Австрию. Против поправок выступили Германия, Нидерланды, Финляндия, страны Балтии, Люксембург.

Ранее СМИ сообщали, что Венгрия заблокирует конфискацию замороженных активов России для ВСУ. По словам источника издания, в венгерском правительстве утверждают, что указанные средства должны быть использованы на что-либо, кроме вооружения для украинских военнослужащих.