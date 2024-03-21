Венгрия заблокирует конфискацию замороженных активов России для ВСУ, — СМИ

По словам источника издания, в венгерском правительстве утверждают, что указанные средства должны быть использованы на что-либо, кроме вооружения для украинских военнослужащих.

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Предложение Европейской комиссии по конфискации доходов от замороженных активов Российской Федерации в поддержку Украины, вероятно, не получит поддержки на предстоящем саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе в четверг, 21 марта. Об этом сообщает издание DW со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата на условиях анонимности.

Как рассказал собеседник издания, большинство стран-членов ЕС разделяет мнение о том, что средства, конфискованные из российских активов, должны быть использованы на закупку оружия и боеприпасов для поддержки Вооруженных сил Украины. Отмечается, что сейчас Украине необходимы деньги на приобретение оружия, а "не на восстановление", поэтому все усилия направлены на предотвращение дальнейших разрушений в стране.

В предложении Еврокомиссии отмечается, что 90% доходов от замороженных российских активов должны быть направлены на закупку оружия для ВСУ. Однако, согласно словам источника, Венгрия выступает против этой инициативы, утверждая, что указанные средства должны быть использованы на что-либо, кроме вооружения для украинских военных.

По словам дипломата, еще одним "спорным вопросом" повестки дня саммита станет дискуссия о расширении Европейского Союза.

В издании напомнили, что в декабре 2023 года лидеры ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины и Молдовы. Для начала переговоров страны-члены ЕС должны утвердить предоставленные Еврокомиссией рамки, которые определяют путь к вступлению. А также провести заседание межправительственной конференции, который является специально созданным органом, который будет непосредственно руководить переговорами.

Оба эти решения требуют единогласной поддержки всех 27 лидеров Европейского Союза.

Однако, по словам собеседника издания, существует высокая вероятность, что эти два решения не будут приняты во время соответствующего саммита.

"Есть страны-члены, которые выступают против того, чтобы открытие переговоров с Украиной и Молдовой начались при бельгийском председательстве в ЕС", — уверяет он.

По информации издания, председательство Бельгии в ЕС продлится до 1 июля, после чего эту роль должна перенять Венгрия.

Как известно, 14 декабря на саммите лидеров Евросоюза было принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в блок, несмотря на опасения вето на это решение со стороны Венгрии.

В то же время 15 декабря издание Times сообщило, что из-за войны и бедности Украина вряд ли получит членство в Евросоюзе до 2030 года.