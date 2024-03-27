Путин превратил энергоносители в геополитическое оружие: как лишить РФ нефтяных доходов, — Ермак

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, именно невероятные доходы РФ от экспорта энергоносителей убеждают Путина в том, что мир закроет глаза и на Сирию, и на Грузию, и на полномасштабное вторжение в Украину.

Экономический рост и так называемая "стабильность" режима лидера России Владимира Путина стали прямым следствием высоких цен на энергоносители, которые глава Кремля превратил в геополитическое оружие. Такого мнения руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, о чем он пишет в колонке в "Европейской правде".

Он отмечает, что СССР и сегодняшнюю Россию, которая пытается восстановить так называемое "величие" империи, объединяет одно — нефть и доходы от продажи нефтепродуктов на экспорт. Однако Ермак акцентирует внимание на том, что именно нефтяные доходы России могут стать для нее ловушкой, после которой российская экономика уже не сможет оправиться.

Крах СССР

Руководитель ОП напоминает, каким образом СССР попала в 1970-х в число мировых экспортеров энергоносителей, воспользовавшись конфликтом между арабскими странами и Западом. Именно тогда Кремль начал активно финансировать советский ВПК, последствиями чего стали вторжение в Афганистан, попытки подавить демократические движения, в частности, в Польше и др.

Началом конца коммунистической империи, как считает Ермак, стал 1986 год. Именно накануне правительственная советская газета "Известия" обнародовала статистические данные, где было признано снижение добычи нефти, что конечно ударило по уровню роста национального дохода. Это на самом деле еще были временные трудности, по словам автора, однако уже давали о себе знать сложности в нефтедобывающей отрасли.

"Проблема заключалась в том, что старые месторождения истощались, и для наращивания добычи СССР нуждался в западных технологиях и западных деньгах", — отмечает Ермак.

В то же время автор напоминает, что в середине 80-х годов прошлого века 60% валютных доходов СССР приходилось на экспорт нефти, несмотря на то, что цены на мировом рынке уже начали снижаться.

Так называемую мощь СССР "сломали" два мировых лидера — президент США Рональд Рейган и король Саудовской Аравии Фахд, которые нашли взаимопонимание в противостоянии советской угрозе для мировой безопасности.

"План был прост. Рост цены барреля нефти всего на 1 доллар ежегодно приносил СССР миллиард долларов, но ее снижение на 10 долларов приводило к потере 10 миллиардов долларов в твердой валюте", — объясняет Ермак.

Оба крупных игрока на рынке нефти скоординировали свои действия: Саудовская Аравия стремительно нарастила добычу, тем самым снизив цены на нефть, а США тем временем также нарастили добычу и ввели эмбарго на экспорт технологий.

"Деньги на продвижение мирового влияния силовыми и другими гибридными методами просто кончились... Что было дальше — общеизвестно. Соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года. Вывод советских войск из Афганистана, разрушение Берлинской стены, триумф "Солидарности" в Польше и Бархатная революция в Чехословакии в 1989-м. Соглашение об обычных вооруженных силах в Европе в 1990-м. Американская гуманитарная помощь — куриные "ножки Буша" — в Москве. И, наконец — распад СССР в 1991 году", — перечислил Ермак все беды советской империи.

И добавил, что СССР не спас даже самый большой в мире ядерный арсенал.

Мировое господство на нефтедолларах

В последнее время в РФ на энергоносители приходилось около 60% общего экспорта. Кроме того, как отмечает руководитель ОП, этот экспорт формировал и 40% доходов федерального правительства.

"И если в бюджете СССР прямые нефтегазовые доходы не превышали 10-11%, то в России в 2011-2014 годах они уже превысили 50%. И это без учета некоторых поступлений от компаний энергетической отрасли", — добавляет автор.

Поэтому пришло время грезить мировым господством, замечает Ермак. И добавляет, что именно такие невероятные доходы от экспорта энергоносителей убедили хозяина Кремля в том, что мир закроет глаза и на Сирию, и на Грузию, и на полномасштабное вторжение в Украину.

"Эти сотни миллиардов нефтегазовых доходов в год питали империализм и реваншизм Кремля. Именно здесь лежат корни официальных ультиматумов Москвы относительно фактической капитуляции НАТО и возвращения России контроля над всей Восточной Европой", — уверен руководитель ОП, который отмечает, что нефтяные доходы до сих пор продолжают питать российское ВПК и новые агрессивные планы Путина.

Как можно предотвратить угрозу со стороны РФ

По мнению Ермака, санкционное давление бесспорно имеет эффект, но санкции должны быть "жесткими и внезапными, чтобы Москва не успевала адаптироваться к давлению".

Руководитель ОП, который возглавляет международную санкционную группу вместе с директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майклом Макфолом, считает, что все ограничения ЕС и стран G7 стоили стране-агрессору 113 миллиардов долларов экспортных поступлений с февраля 2022 года. В 2023 году российский бюджет потерял почти четверть доходов по сравнению с 2022-м. Однако, как акцентировал Ермак, все равно они достигали 102 миллиардов долларов, значительная часть которых направляется на финансирование военного бюджета России.

Пути решения проблемы могут быть такими, отмечает автор:

прежде всего это снижение ценового потолка до 30 долларов за баррель;

последовательное ограничение доступа к технологиям, в частности через санкции против посредников;

усиление рыночного давления.

Однако, по мнению Ермака, без лидерства Саудовской Аравии и Соединенных Штатов осуществить это невозможно.

"Как и в 1980-х, наращивание добычи позволит обуздать не только Москву, но и Тегеран. Это — ключ к миру не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. А главное, дешевое топливо даст новый мощный толчок экономическому развитию США и их союзников и обеспечит дальнейшее глобальное лидерство. То есть речь идет не о недополученных прибылях. Речь идет об инвестициях в безопасность и прогресс. Разве оно того не стоит?" — констатирует руководитель ОП.

В то же время Фокус писал, что американский нефтеперерабатывающий завод в штате Делавэр импортировал 10 тысяч баррелей российской нефти, воспользовавшись лазейкой в законодательстве и обойдя санкции.

Однако также сообщалось, что в МВФ объяснили, как деградировала экономика РФ. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, российскую экономику ждут очень тяжелые времена из-за оттока людей и ограниченного доступа к технологиям.