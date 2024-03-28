Бегство иностранных корпораций из РФ после ее вторжения в Украину стоило им более $100 млрд, — СМИ

На фоне усиления западных санкций и сокращения западной военной помощи компании, которые все еще стремятся выйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и должны будут принять большие списания и убытки.

Выход корпораций из России после ее вторжения на территорию Украины в 2022 году стоил иностранным компаниям более 107 миллиардов долларов в виде потерянных доходов и списаний, показал анализ отчетности компаний. Об этом сообщает Reuters.

Объем убытков увеличился на треть со времени последнего подсчета в августе прошлого года. Это свидетельствует о том, каков масштаб финансового удара по корпоративному миру от нападения на Украину, а также указывает на внезапную потерю западного опыта в российской экономике. Эксперты считают, что на фоне усиления западных санкций и сокращения западной военной помощи компании, которые все еще стремятся выйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и должны будут принять большие списания и убытки.

Москва требует скидок в размере не менее 50% при продаже иностранных активов и постоянно ужесточает требования к выходу из страны. РФ часто соглашается на номинальную плату в размере всего одного рубля.

В 2024 году было объявлено и о реализации активов, принадлежащих Shell, Polymetal International, HSBC и Яндекс НВ. Стоимость была объявлена на общую сумму почти 10 млрд долл со скидками до 90%. На прошлой неделе представители компании Danone заявили, что получила разрешения регуляторных органов на реализацию своих российских активов, понеся общие убытки в 1,3 млрд долл.

Около 1000 компаний уже вышли с рынка РФ. Сотни компаний, среди которых и французский ритейлер Auchan и группа компаний Benetton, до сих пор работают или приостановили бизнес там, согласно анализу Йельской школы менеджмента.

Напомним, 22 марта Эстония предложила передать все российские замороженные активы на обеспечение обороны Украины. Руководитель МИД страны признал, что страны Евросоюза не заинтересованы в использовании этих средств.