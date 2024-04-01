С 1 апреля минимальная зарплата в Украине выросла до 8 тысяч гривен, — Гетманцев

Занятые на общественно-полезных работах могут рассчитывать на выплату до 12 тыс. грн. Кроме того, в апреле начнется перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Начиная с 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 тысяч гривен, а также увеличится размер компенсационных выплат работодателям за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, молодежи, внутренне перемещенных лиц и ряда других категорий граждан Украины. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Отныне МЗП (минимальная заработная плата, — ред.) составит 8 тысяч гривен — это второй этап повышения, предусмотренный законом "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", — написал Гетманцев.

Он уточнил, что с 1 апреля также начался перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров.

"Занятые на общественно-полезных работах (во многих пострадавших от войны регионах это серьезная альтернатива для тех, кто потерял работу, по сравнению с пособием по безработице) с 1 апреля при условии отработки полного месяца смогут рассчитывать на выплату до 12 тыс. грн", — отметил Гетманцев.

Он уточнил, что сам перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступит информация об уплате единого социального взноса за первый квартал 2024 года.

"Работающие пенсионеры, которым будет проведен перерасчет, ориентировочно в июне получат уже увеличенную пенсию и доплату разницы за апрель-май", — подчеркнул Гетманцев.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики также сообщил, что с 1 апреля увеличится размер компенсационных выплат работодателям за трудоустройство отдельных категорий граждан:

людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, находящихся в статусе зарегистрированного безработного более 1 месяца — до 8 тыс. грн;

молодежи из числа зарегистрированных безработных (в возрасте до 25 лет — у которых страховой стаж менее 12 месяцев; в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место; уволенных со срочной военной / альтернативной службы — на первое рабочее место) — до 4 тыс. грн;

граждан, которые имеют статус безработного более чем 1 месяц и имеют дополнительные гарантии трудоустройства, или тех, кто имеет статус безработного более 6 месяцев — до 3520 грн;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) во время действия военного положения — до 8 тыс. грн.

По словам Гетманцева, компенсация расходов работодателям на оплату труда ВПЛ, трудоустроенных по направлению центров занятости, увеличится до 16 тыс. грн.

"Продолжающаяся война, которая привела к массовым разрушениям производств, закрытию предприятий и сокращению работников, большое количество людей, которые с оружием в руках стали на защиту Украины, отъезд за пределы государства миллионов украинцев — создали очень напряженную ситуацию на рынке труда. Поддержка создания новых рабочих мест, стимулирование занятости, привлечение временно безработных к выполнению крайне важных общественно-полезных работ является сейчас чрезвычайно важной задачей для государства", — добавил Гетманцев.

Напомним, 31 марта Даниил Гетманцев сообщил о том, что блокирование польско-украинской границы в марте привело к тому, что украинский бюджет недополучил 6,3 млрд грн. Однако даже это не помешало таможне выполнить план по поступлениям в госбюджет в прошлом месяце.

28 марта пресс-служба Государственной пограничной службы Украины заявила, что польские пограничники сообщили украинской стороне о том, что КПП "Угринов-Долгобичув" осуществляет пропуск грузовиков в обычном режиме. То есть польские фермеры временно завершили блокирование движения грузовиков в обоих направлениях — так продлится до 2 апреля.