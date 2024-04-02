До 200 тысяч гривен: кто в Украине получает самые большие пенсии

Некоторые категории украинцев ежемесячно могут получать денежные выплаты, которые в 50 раз больше, чем средний размер пенсии большинства граждан. Связано это с правилами расчета.

Большая половина украинцев получают пенсионные выплаты в размере менее 4 тысяч гривен. В то же время, у некоторых категорий граждан эта сумма в 50 раз больше. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Речь идет о бывших судьях, средняя пенсия которых стартует от 100 тысяч гривен, но и это не является пределом. Некоторые лица могут достигать суммы в 200 000 гривен ежемесячно.

Примечательно, что для обычных украинцев ситуация складывается кардинально иначе — примерно в 50 раз меньше денег им приходит на счет каждый месяц, до 4 тысяч гривен. Соответственно, считается, что именно бывшие судьи являются самыми богатыми украинскими пенсионерами.

Связана такая кардинальная разница с тем, что правила расчета отличаются друг от друга. Дело в том, что минимальная пенсия судьи составляет 50% их последнего заработка. Плюс к этому у них есть возможность добавлять дополнительные 2% за каждый год работы после 20 лет стажа.

В то же время, такие бонусы являются ограниченными. Максимальный размер пенсии может составлять лишь 90% их последнего заработка. Соответственно, максимальные выплаты могут получать те судьи, у которых за плечами не менее 40 лет стажа.

Напомним, 29 марта сообщалось, кому из украинцев и когда увеличат пенсии в этом году. Перерасчет пенсии произойдет в автоматическом порядке. Украинцам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Также сообщалось, что в апреле сразу у двух категорий украинцев должна вырасти сумма пенсионных выплат. В то же время, повышение смогут почувствовать не все и не сразу, рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.