Неоднократно: кому из украинцев и когда увеличат пенсии в этом году

Перерасчет пенсии произойдет в автоматическом порядке. Украинцам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

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В течение 2024 года ожидается неоднократное увеличение размера пенсий украинцев. Об этом говорится в материале "ТСН.ua".

Издание отметило, что повышения не будут массовые, как это происходило в марте во время индексации.

С 1 апреля пересчитают пенсии тем пенсионерам, которые работают. Размер надбавки будет определяться индивидуально и будет зависеть от заработка и размера уже начисленной пенсии. В частности, чем выше выплаты, тем больше надбавка. В целом перерасчет пенсий таких граждан происходит раз в два года.

Гражданам от 65 лет, которые имеют полный стаж работы, 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, также пересчитают выплаты в апреле. У таких граждан пенсия не может быть ниже 40% от минзарплаты. Поэтому из-за роста минимальной зарплаты с 7100 до 8000 гривен, их выплаты увеличатся до 3200 гривен. Однако перерасчет произойдет с 1 июля или после 65 дня рождения.

В этом году будут доплаты в индивидуальном порядке у тех пенсионеров, которые достигнут определенного возраста:

300 гривен для 70-летних;

500 гривен для 80-летних.

Перерасчеты пенсионных выплат будут происходить автоматически. Поэтому пенсионеру не нужно дополнительно обращаться в ПФУ. Это необходимо сделать только в том случае, если пенсия не увеличилась или выросла незначительно.

Напомним, в марте состоялась индексация пенсий, однако размер выплат вырос не у всех пенсионеров. В ПФУ рассказали о причинах, которые этому способствовали.

Ранее сообщали, что существуют определенные граждане, которые могут выйти на пенсию по возрасту досрочно. Это касается восьми категорий украинцев.