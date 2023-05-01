Немного Италии на майские: свиные отбивные в специальном соусе

Если вы хотите отметить выездом на дачу или к друзьям за город приход лета, то этот рецепт итальянских свиных отбивных придется вам по душе.

Отбивные маринуются в смеси из салатного соуса, бальзамического уксуса и специй. Это придает им оригинальный вкус и аромат, а также красивые рисунки на поверхности. Свиные отбивные — это простое и питательное блюдо, которое можно приготовить на гриле или сковороде. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, рисом или овощным салатом. Если будете следовать рецепту Фокуса, то у вас выйдут самые вкусные отбивные с итальянским оттенком.

Свиные отбивные по-итальянски

Ингредиенты:

1 упаковка салатного итальянского соуса (обычного или острого, на свой вкус);

60 мл бальзамического уксуса;

1/2 чайной ложки сушеной итальянской приправы (любой, какая нравится);

1/4 чайной ложки красного перца молотого (по желанию);

4 свиных отбивных;

2 столовые ложки растительного масла;

В небольшой миске смешайте салатный соус, уксус, итальянскую приправу и красный перец. Взбейте венчиком, пока соус не растворится. Добавьте масло и хорошо взбейте.

В неглубокой стеклянной форме для запекания выложите отбивные в один слой. С обеих сторон смажьте их масляной смесью. Оставьте на 15 минут.

Пожарьте на гриле или сковороде до готовности, переворачивая один раз.

Выньте отбивные из духовки или со сковороды и подавайте горячими.

Ваш итальянский свиные отбивные готовы!

Не забудьте к ним приготовить нежный салат из макарон, овощей и лимона – он отлично подойдет к отбивным в качестве гарнира.