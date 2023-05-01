Пикантный "Франкенштейн": нежный салат из макарон, овощей и лимона

Несмотря на необычный состав ингредиентов, мы уверены, что вы частенько будете готовить этот салат, особенно в летнюю пору.

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Лимонный овощной макаронный салат – это легкий и освежающий салат, который идеально подходит для летнего меню. Он готовится быстро и просто, а также содержит много полезных ингредиентов, таких как брокколи, цветная капуста, морковь и зелень. Лимонный соус придает салату свежий и ароматный вкус, а сыр фета добавляет солоноватый акцент. Приготовив этот салат по рецепту Фокуса, его можно будет подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Он также отлично подходит для пикников или вечеринок, так как хорошо сохраняется в холодильнике.

Лимонный салат из макарон и овощей

Ингредиенты:

450 г макарон (можно использовать любые по форме и размеру);

300 г брокколи;

300 г цветной капусты;

150 г моркови;

100 г сыра фета;

50 г свежей петрушки;

50 г свежего базилика;

4 столовые ложки оливкового масла;

Сок и цедра одного лимона;

2 чайные ложки сахара;

Соль и перец по вкусу.

В большой кастрюле доведите до кипения воду, посолите ее и сварите макароны до состояния аль денте (не разваривая). Слейте воду и переложите макароны в большую миску.

Пока варятся макароны, нарежьте брокколи и цветную капусту на небольшие соцветия, а морковь – на тонкие ломтики. В отдельной кастрюле доведите до кипения воду и отварите овощи до полуготовности (около 5 минут). Слейте воду и добавьте овощи к макаронам.

Нарежьте сыр фета на кубики, а петрушку и базилик – нарубите. Добавьте их к макаронам и овощам и перемешайте.

В небольшой кастрюльке или сковородке смешайте оливковое масло, лимонный сок и цедру, сахар, соль и перец. Нагрейте соус на слабом огне до растворения сахара, помешивая.

Полейте соусом салат и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты соусом. Поставьте салат в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он пропитался.

Подавайте салат холодным или при комнатной температуре. При желании можете украсить его дополнительной зеленью или лимонными дольками.

А вот рецепт еще одного простого, но очень вкусного салата — немецкого картофельного салата с маринованным луком и беконом.