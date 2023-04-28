Традиционное блюдо. Рецепт немецкого картофельного салата с маринованным луком и беконом
Это популярное блюдо европейской кухни.
Картофельные салаты готовят по всей Европе. Но самым вкусным он получается по немецкому рецепту. Его готовят в разных регионах по разным рецептам. Картофельный салат с маринованным луком и огурцами подается теплым или холодным, как гарнир или самостоятельное блюдо.
История этого салата уходит в глубину веков, когда картофель был завезен в Европу из Америки и стал одним из основных продуктов питания. В 1597 году английский ботаник Джон Джерард упомянул картофель как компонент для приготовления салата с маслом, уксусом и солью. В XIX веке немецкие и европейские иммигранты привезли свои рецепты картофельного салата в США, где он стал известен как "немецкий салат".
Фокус расскажет, как приготовить вкуснейший картофельный "немецкий" салат.
Картофельный немецкий салат
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 200 г колбасы;
- 100 г бекона;
- 3 маринованных огурца;
- 1 красная луковица;
- 4 ст. л. уксуса;
- 2 ст. л. сахара;
- 2 ст. л. растительного масла;
- соль, перец по вкусу;
- свежая петрушка для украшения.
Отварите картофель в подсоленной воде до готовности, около 20 минут. Остудите его и очистите от кожуры. Нарежьте кубиками или ломтиками.
Нарежьте колбасу тонкими ломтиками или полукольцами. Обжарьте на сковороде, выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Нарежьте бекон мелкими кубиками и обжарьте, пока он не станет хрустящим.
Нарежьте маринованные огурцы кубиками. Отложите немного сока из банки с огурцами для заправки.
Нарежьте красную луковицу тонкими полукольцами. Залейте горячей водой и оставьте на 5 минут, чтобы убрать резкий вкус. Откиньте на дуршлаг и обсушите.
В маленькой кастрюле смешайте уксус, сахар, масло, соль и перец. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар растворился. Снимите с огня и добавьте немного сока из огурцов.
В большой миске смешайте картофель, колбасу, бекон, огурцы и лук. Залейте горячей заправкой и аккуратно перемешайте. По желанию можно добавить еще соли, перца или уксуса по вкусу.
Переложите салат в салатник или на большое блюдо. Посыпьте свежей петрушкой для украшения. Подавайте теплым или холодным.
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