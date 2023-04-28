Традиционное блюдо. Рецепт немецкого картофельного салата с маринованным луком и беконом

Это популярное блюдо европейской кухни.

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Картофельные салаты готовят по всей Европе. Но самым вкусным он получается по немецкому рецепту. Его готовят в разных регионах по разным рецептам. Картофельный салат с маринованным луком и огурцами подается теплым или холодным, как гарнир или самостоятельное блюдо.

История этого салата уходит в глубину веков, когда картофель был завезен в Европу из Америки и стал одним из основных продуктов питания. В 1597 году английский ботаник Джон Джерард упомянул картофель как компонент для приготовления салата с маслом, уксусом и солью. В XIX веке немецкие и европейские иммигранты привезли свои рецепты картофельного салата в США, где он стал известен как "немецкий салат".

Фокус расскажет, как приготовить вкуснейший картофельный "немецкий" салат.

Картофельный немецкий салат

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

200 г колбасы;

100 г бекона;

3 маринованных огурца;

1 красная луковица;

4 ст. л. уксуса;

2 ст. л. сахара;

2 ст. л. растительного масла;

соль, перец по вкусу;

свежая петрушка для украшения.

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности, около 20 минут. Остудите его и очистите от кожуры. Нарежьте кубиками или ломтиками.

Нарежьте колбасу тонкими ломтиками или полукольцами. Обжарьте на сковороде, выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Нарежьте бекон мелкими кубиками и обжарьте, пока он не станет хрустящим.

Нарежьте маринованные огурцы кубиками. Отложите немного сока из банки с огурцами для заправки.

Нарежьте красную луковицу тонкими полукольцами. Залейте горячей водой и оставьте на 5 минут, чтобы убрать резкий вкус. Откиньте на дуршлаг и обсушите.

В маленькой кастрюле смешайте уксус, сахар, масло, соль и перец. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар растворился. Снимите с огня и добавьте немного сока из огурцов.

В большой миске смешайте картофель, колбасу, бекон, огурцы и лук. Залейте горячей заправкой и аккуратно перемешайте. По желанию можно добавить еще соли, перца или уксуса по вкусу.

Переложите салат в салатник или на большое блюдо. Посыпьте свежей петрушкой для украшения. Подавайте теплым или холодным.

Также вы можете приготовить отличную свиную отбивную, которая подойдет к этому салату.