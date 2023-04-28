Традиційна страва. Рецепт німецького картопляного салату з маринованою цибулею та беконом

Це популярна страва європейської кухні.

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Картопляні салати готують по всій Європі. Але найсмачнішим він виходить за німецьким рецептом. Його готують у різних регіонах за різною рецептурою. Картопляний салат з маринованою цибулею та огірками подається теплим або холодним, як гарнір або самостійне блюдо.

Історія цього салату сягає глибини століть, коли картопля була завезена в Європу з Америки і стала одним з основних продуктів харчування. У 1597 році англійський ботанік Джон Джерард згадав картоплю як компонент для приготування салату з олією, оцтом та сіллю. У XIX столітті німецькі та європейські іммігранти привезли свої рецепти картопляного салату до США, де він став відомий як "німецький салат".

Фокус розповість, як приготувати смачний картопляний салат з Німеччини.

Картопляний німецький салат

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

200 г ковбаси;

100 г бекону;

3 мариновані огірки;

1 червона цибулина;

4 ст. л. оцту;

2 ст. л. цукру;

2 ст. л. рослинної олії;

сіль, перець до свого смаку;

свіжі петрушки для прикраси.

Відваріть картоплю в підсоленій воді до готовності близько 20 хвилин. Остудіть його та очистить від шкірки. Наріжте кубиками чи скибочками.

Наріжте ковбасу тонкими скибочками чи півкільцями. Обсмажте на сковороді, викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.

Наріжте бекон дрібними кубиками та обсмажте, поки він стане не стане хрустким.

Наріжте огірки мариновані. Відкладіть трохи соку з|із| банки з огірками для заправки.

Наріжте червону цибулину тонкими півкільцями. Залийте гарячою водою і залиште на 5 хвилин, щоб прибрати різкий смак. Відкиньте на друшляк та обсушіть.

У маленькій каструлі змішайте оцет, цукор, олію, сіль та перець. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор розчинився. Зніміть з вогню і додайте трохи соку з огірків.

У великій мисці змішайте картоплю, ковбасу, бекон, огірки та цибулю. Залийте гарячою заправкою та акуратно перемішайте. За бажанням можна додати ще солі, перцю або оцту до смаку.

Перекладіть салат у салатник або на велику страву. Посипте свіжою петрушкою для прикраси. Подавайте теплим чи холодним.

Також ви можете приготувати відмінну свинячу відбивну, яка підійде до цього салату.