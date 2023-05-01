Тает во рту. Рецепт творожного чизкейка "Нежный"

Это вкусный десерт, который можно приготовить из обычного творога.

Творожный чизкейк "Нежный" – это десерт, который готовится из обычного творога, а не из творожного сыра. Он получается очень вкусным и просто тает во рту. Фокус расскажет, как его приготовить.

Творожный чизкейк "Нежный"

Ингредиенты:

Для основы:

300 г печенья;

100 г масла сливочного.

Для начинки:

600 г творога (18%);

1 банка (380 г) молока сгущенного;

3 яйца;

1 ст. ложка ванильного сахара;

шоколад для украшения.

Для основы измельчаем печенье в крошку. Смешиваем с размягченным сливочным маслом. Выкладываем в форму (22 см) и утрамбовываем, формируя бортики. Для формирования бортиков используем стакан. Выпекаем основу чизкейка в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 10 минут.

Для начинки смешиваем все компоненты начинки и хорошо взбиваем погружным блендером. Выливаем творожную начинку на остывшую основу. Выпекаем творожный чизкейк в духовке при температуре 160 градусов 40-50 минут.

Для украшения натираем шоколад на крупной терке и посыпаем им верх готового чизкейка.

Охлаждаем чизкейк в холодильнике несколько часов или оставляем на всю ночь.

Также из творога можно приготовить вкусный творожный торт с лаймом. Результат напоминает чизкейк. Лайм придает торту пикантную кислинку и аромат.