Тает во рту. Рецепт творожного чизкейка "Нежный"
Это вкусный десерт, который можно приготовить из обычного творога.
Творожный чизкейк "Нежный" – это десерт, который готовится из обычного творога, а не из творожного сыра. Он получается очень вкусным и просто тает во рту. Фокус расскажет, как его приготовить.
Творожный чизкейк "Нежный"
Ингредиенты:
Для основы:
- 300 г печенья;
- 100 г масла сливочного.
Для начинки:
- 600 г творога (18%);
- 1 банка (380 г) молока сгущенного;
- 3 яйца;
- 1 ст. ложка ванильного сахара;
- шоколад для украшения.
Для основы измельчаем печенье в крошку. Смешиваем с размягченным сливочным маслом. Выкладываем в форму (22 см) и утрамбовываем, формируя бортики. Для формирования бортиков используем стакан. Выпекаем основу чизкейка в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 10 минут.
Для начинки смешиваем все компоненты начинки и хорошо взбиваем погружным блендером. Выливаем творожную начинку на остывшую основу. Выпекаем творожный чизкейк в духовке при температуре 160 градусов 40-50 минут.
Для украшения натираем шоколад на крупной терке и посыпаем им верх готового чизкейка.
Охлаждаем чизкейк в холодильнике несколько часов или оставляем на всю ночь.
Также из творога можно приготовить вкусный творожный торт с лаймом. Результат напоминает чизкейк. Лайм придает торту пикантную кислинку и аромат.