Торт "Шоколадница": слаще и шоколаднее него просто не существует

Этот нежный и вкусный торт — мечта любителя шоколада. Мы обещаем, что у вас получится насыщенный, тягучий и очень шоколадный десерт.

В наш торт "Шоколадница" нужно обязательно добавить чуть-чуть кофейного ликера – он усиливает вкус, но не оставляет резкого спиртового привкуса. Рецепт, который предлагает вам Фокус, гарантирует в качестве результата обворожительный и влажный десерт, которому даже не нужна глазурь.

Торт "Шоколадница"

Ингредиенты:

Пачка (520 г) смеси для шоколадного торта;

Пакетик (110 г) смеси для маффинов (или пудинга);

450 г ванильного йогурта или простой сметаны;

3 яйца;

80 мл растительного масла;

120 мл кофейного ликера или кофейного экстракта;

350 г шоколадных чипсов (полусладких или молочных).

В большой миске смешайте смесь для торта, пудинг, йогурт или сметану, яйца, масло и ликер.

Взбейте, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. Добавьте шоколадные чипсы. Тесто должно быть очень густым.

Переложите тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой форму для кекса диаметром 25 см.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 1 часа или пока верх торта не станет упругим при легком нажатии. Остудите на 10 минут в форме. Затем выньте из формы и остудите полностью на решетке.

Приятного аппетита!

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