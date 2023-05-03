Торт "Шоколадница": слаще и шоколаднее него просто не существует
Этот нежный и вкусный торт — мечта любителя шоколада. Мы обещаем, что у вас получится насыщенный, тягучий и очень шоколадный десерт.
В наш торт "Шоколадница" нужно обязательно добавить чуть-чуть кофейного ликера – он усиливает вкус, но не оставляет резкого спиртового привкуса. Рецепт, который предлагает вам Фокус, гарантирует в качестве результата обворожительный и влажный десерт, которому даже не нужна глазурь.
Торт "Шоколадница"
Ингредиенты:
- Пачка (520 г) смеси для шоколадного торта;
- Пакетик (110 г) смеси для маффинов (или пудинга);
- 450 г ванильного йогурта или простой сметаны;
- 3 яйца;
- 80 мл растительного масла;
- 120 мл кофейного ликера или кофейного экстракта;
- 350 г шоколадных чипсов (полусладких или молочных).
В большой миске смешайте смесь для торта, пудинг, йогурт или сметану, яйца, масло и ликер.
Взбейте, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. Добавьте шоколадные чипсы. Тесто должно быть очень густым.
Переложите тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой форму для кекса диаметром 25 см.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 1 часа или пока верх торта не станет упругим при легком нажатии. Остудите на 10 минут в форме. Затем выньте из формы и остудите полностью на решетке.
Приятного аппетита!
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