Торт "Шоколадниця": солодшого і шоколаднішого за нього просто не існує
Цей ніжний та смачний торт — мрія любителя шоколаду. Ми обіцяємо, що у вас вийде насичений, тягучий та дуже шоколадний десерт.
У наш торт "Шоколадниця" потрібно обов'язково додати трохи кавового лікеру — він посилює смак, але не залишає різкого спиртового присмаку. Рецепт, який пропонує вам Фокус, гарантує як результат чарівний і вологий десерт, якому навіть не потрібна глазур.
Торт "Шоколадниця"
Інгредієнти:
- пачка (520 г) суміші для шоколадного торта;
- пакетик (110 г) суміші для мафінів (або пудингу);
- 450 г ванільного йогурту або простої сметани;
- 3 яйця;
- 80 мл олії;
- 120 мл кавового лікеру або кавового екстракту;
- 350 г шоколадних чипсів (напівсолодких або молочних).
У великій мисці змішайте суміш для торта, пудинг, йогурт або сметану, яйця, олію та лікер.
Збийте, щоб усі інгредієнти добре перемішалися. Додайте шоколадні чипси. Тісто має бути дуже густим.
Перекладіть тісто в змащену олією і посипану борошном форму для кексу діаметром 25 см.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1 години або поки верх торта не стане пружним при легкому натисканні. Остудіть на 10 хвилин у формі. Потім вийміть із форми та остудіть повністю на решітці.
Смачного!
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