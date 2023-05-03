Торт "Шоколадниця": солодшого і шоколаднішого за нього просто не існує

Цей ніжний та смачний торт — мрія любителя шоколаду. Ми обіцяємо, що у вас вийде насичений, тягучий та дуже шоколадний десерт.

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У наш торт "Шоколадниця" потрібно обов'язково додати трохи кавового лікеру — він посилює смак, але не залишає різкого спиртового присмаку. Рецепт, який пропонує вам Фокус, гарантує як результат чарівний і вологий десерт, якому навіть не потрібна глазур.

Торт "Шоколадниця"

Інгредієнти:

пачка (520 г) суміші для шоколадного торта;

пакетик (110 г) суміші для мафінів (або пудингу);

450 г ванільного йогурту або простої сметани;

3 яйця;

80 мл олії;

120 мл кавового лікеру або кавового екстракту;

350 г шоколадних чипсів (напівсолодких або молочних).

У великій мисці змішайте суміш для торта, пудинг, йогурт або сметану, яйця, олію та лікер.

Збийте, щоб усі інгредієнти добре перемішалися. Додайте шоколадні чипси. Тісто має бути дуже густим.

Перекладіть тісто в змащену олією і посипану борошном форму для кексу діаметром 25 см.

Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1 години або поки верх торта не стане пружним при легкому натисканні. Остудіть на 10 хвилин у формі. Потім вийміть із форми та остудіть повністю на решітці.

Смачного!

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