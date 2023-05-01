Тане в роті. Рецепт сирного чизкейку "Ніжний"
Це смачний десерт, який можна приготувати зі звичайного сиру.
Сирний чизкейк "Ніжний" — це десерт, який готується зі звичайного сиру, а не вершкового сиру. Він виходить дуже смачним і просто тане в роті. Фокус розкаже, як його приготувати.
Сирний чизкейк "Ніжний"
Інгредієнти:
Для основи:
- 300 г печива;
- 100 г вершкового масла.
Для начинки:
- 600 г сиру (18%);
- 1 банка (380 г) молока згущеного;
- 3 яйця;
- 1 ст. ложка ванільного цукру;
- шоколад для прикрашання.
Для основи подрібнюємо печиво в крихту. Змішуємо з розм'якшеним вершковим маслом. Викладаємо у форму (22 см) і утрамбовуємо, формуючи бортики. Для формування бортиків використовуємо склянку. Випікаємо основу чизкейка в розігрітій духовці за температури 180 градусів близько 10 хвилин.
Для начинки змішуємо всі компоненти й добре збиваємо занурювальним блендером. Виливаємо сирну начинку на основу, що остигнула. Випікаємо сирний чизкейк у духовці за температури 160 градусів 40-50 хвилин.
Для прикрашання натираємо шоколад на великій тертці та посипаємо верх готового чизкейка.
Охолоджуємо чизкейк у холодильнику кілька годин або залишаємо там на всю ніч.
Також із сиру можна приготувати смачний сирний торт із лаймом. Результат нагадує чизкейк. Лайм надає торту пікантної кислинки й аромату.