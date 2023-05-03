Пышные и мягкие. Рецепт идеальных французских круассанов

Настоящие французские круассаны пекутся без начинки, но зато потом их можно дополнить по своему вкусу.

Круассаны — это известная французская выпечка из слоеного дрожжевого теста, которая имеет форму полумесяца. Считается, что впервые круассаны были придуманы в Австрии еще в 17 веке и позже стали популярны во Франции.

Сейчас популярны круассаны с начинкой, но традиционно их пекут без нее, чтобы потом дополнять по своему вкусу. Круассаны можно есть с джемом, сыром, шоколадом или просто с маслом и кофе. Как их приготовить, расскажет Фокус.

Круассаны

Ингредиенты:

Для теста:

молоко — 300 мл;

масло сливочное — 250 г;

мука — 600 г (4 стакана объемом 250 мл);

сахар — 3 ст. ложки;

соль — 1 ч. ложка;

3 ст. л. растительного масла;

дрожжи сухие активные — 2 ч. ложки.

Для глазировки:

яйцо — 1 шт.;

молоко — 1 ст. ложка.

В большой миске смешайте теплую воду, сахар и дрожжи и дайте смеси постоять 5-10 минут, пока она не начнет пузыриться.

Подогрейте молоко в кастрюле на плите или в микроволновой печи. Добавьте к растворенным дрожжам муку, теплое молоко и растительное масло, одну ложку. Замесите тесто.

Выложите тесто на доску, посыпанную мукой, и вымешивайте 5-10 минут, до эластичности. Переложите в миску, накрыть и поставьте в теплое место, чтобы тесто увеличилось в размерах вдвое.

В это время выложите размягченное сливочное масло между двумя листами пергаментной бумаги и раскатайте его в прямоугольник толщиной примерно 7 мм. Охладите полученный прямоугольник масла.

Подошедшее тесто обмять и вымесить 1 минуту. Вынуть масло из холодильника, разделить на две части. На посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в прямоугольный пласт размером примерно 20х45 см. Выложите одну часть масла на половину раскатанного теста (вдоль длинной стороны), накрыть второй половиной теста. Выложить сверху вторую часть масла.

Заверните короткие стороны получившегося прямоугольника теста с маслом к центру, прижимая. Раскатайте в прямоугольный пласт. Сложите вчетверо. Завернуть в пленку и поместите в холодильник. Снова раскатайте и сложите вчетверо. Повторите процесс раскатки теста еще два раза, каждый раз охлаждая тесто в холодильнике.

Разрежьте слоеное дрожжевое тесто на две части. Половину теста раскатайте в пласт толщиной 7-8 мм (вторую половину теста заверните в пленку и поместите в холодильник, или заморозьте впрок). Вырежьте из теста треугольники с боковыми сторонами 20 см и основанием около 18 см (получится шесть штук). Точно так же поступите со второй половиной теста.

Взбейте яйцо с молоком. Смажьте треугольники теста яичной смесью.

Сделайте надрез на основании каждого треугольника теста и слегка растяните его. Сверните тесто в круассаны, начиная с основания и заканчивая острым концом. Положите круассаны на противень, застеленный пергаментной бумагой, и дайте им подняться в теплом месте около часа. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте круассаны оставшейся яичной смесью и выпекайте их около 15-20 минут до золотистого цвета. Выньте круассаны из духовки и дайте им немного остыть на решетке.

К свежим круассанам идеально подойдет домашняя Нутелла. Ее очень просто приготовить.