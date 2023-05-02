Вкуснейшее лакомство. Рецепт домашней Нутеллы
Нутеллу можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно.
Нутелла — это популярный шоколадно-ореховый крем, который любят дети и взрослые. Он идеально подходит для бутербродов, блинчиков, вафель и мороженого. Нутеллу можно купить в магазине, но можно и приготовить самостоятельно. Зато вы точно будете уверены, что там хватает орехов и какао.
Приготовить домашнюю Нутеллу просто и это не займет много времени. И уже скоро вы сможете дополнить ею свой любимый десерт.
Фокус расскажет, как приготовить домашнюю Нутеллу.
Домашняя Нутелла
Ингредиенты:
- 200 г орехов фундук;
- 50 г какао-порошка;
- 100 г сахарной пудры;
- 50 мл растительного масла (можно использовать кокосовое или оливковое);
- 1 ч. л. ванильного экстракта или ванильного сахара.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выложите орехи на противень. Подсушите их в духовке около 10 минут, периодически перемешивая.
Выложите орехи на чистую салфетку или полотенце и потрите их, чтобы снять шкурки. Не беспокойтесь, если не все шкурки отойдут — это не повлияет на вкус крема.
Переложите орехи в блендер или кухонный комбайн и измельчите их до состояния пасты. Это может занять несколько минут, в зависимости от мощности вашего прибора. При необходимости останавливайте блендер и соскабливайте орехи со стенок чаши лопаткой.
Добавьте какао-порошок, сахарную пудру, растительное масло и ванильный экстракт. Снова включите блендер и хорошо перемешайте все ингредиенты до однородности.
Переложите готовый крем в стерильную банку с крышкой и храните в холодильнике до двух недель. Наслаждайтесь домашней Нутеллой.
Приготовьте к домашней Нутелле вкусные яблочные оладьи. Оладьи с кислинкой отлично подойдут к шоколадной пасте.