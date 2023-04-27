Простое и вкусное блюдо к завтраку. Рецепт яблочных оладий

Эти оладьи можно приготовить из самых доступных продуктов.

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Яблочные оладьи — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на завтрак, или на десерт. Их можно дополнить несладким йогуртом, или даже взбитыми сливками. Это очень простое блюдо, которое может приготовить любой, если будет соблюдать рецептуру.

Фокус расскажет, как приготовить это вкусное блюдо.

Яблочные оладьи

Ингредиенты:

два яблока;

два яйца;

200 мл молока;

200 г муки;

2 ч. л. сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

растительное масло для жарки.

Яблоки вымойте, очистите от кожуры и сердцевины и натрите на крупной терке. Взбейте в миске яйца с сахаром и солью до пышной пены.

Добавьте молоко и хорошо перемешайте.

Просейте муку с разрыхлителем и постепенно введите яичную смесь, разбивая комочки.

Добавьте тертые яблоки и аккуратно перемешайте. Разогрейте сковороду и выпекайте оладьи на растительном масле.

Выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые оладьи, и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Подавать яблочные оладьи горячими или теплыми, посыпав сахарной пудрой или полив медом. Также будет вкусно с несладким йогуртом.

Вы можете приготовить еще один вкусный десерт – запеченные груши с овсянкой и орехами.