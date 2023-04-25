Полезный десерт. Рецепт груш, запеченных с орехами и овсянкой

Этот десерт настолько прост, что его можно приготовить вместе с детьми.

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Груши, запеченные с орехами и овсянкой — это полезный и быстрый десерт, который можно приготовить вместе с детьми. Печеные груши не хуже и даже интереснее привычных нам печеных яблок, только их для запекания понадобится разрезать вдоль, а затем извлечь не только сердцевину, но и часть мякоти, которую надо будет добавить в начинку.

Мякоть груши нужно смешать с овсяными хлопьями, измельченными орехами, сахаром, корицей и сливочным маслом. Отлично подойдут для начинки и изюм или другие сухофрукты, можно даже использовать готовые мюсли. Фокус расскажет, как приготовить этот десерт.

Запеченные груши

Ингредиенты:

4 груши;

100 г овсяных хлопьев;

100 г сливочного масла;

4 ст. л. коричневого сахара;

2 ст. л. миндаля;

1 ч. л. молотой корицы;

щепотка соли.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки. Растопите и остудите сливочное масло.

Разрежьте груши пополам, чайной ложкой выньте семена и часть мякоти, чтобы получилось углубление. Извлеченную мякоть мелко нарежьте. Смажьте груши сливочным маслом, посыпьте сахаром и разложите на противне срезом вверх.

Мелко порубите миндаль и смешайте с овсяными хлопьями и мякотью груши, щепоткой соли, корицей и сахаром. Добавьте оставшееся сливочное масло и перемешайте. Разложите массу в половинки груш и выпекайте в центре духовки в течение 30–35 минут. Груши должны стать мягкими.

Подавайте десерт теплым, украсив лепестками миндаля и сахарной пудрой.

Также вы можете приготовить простой овсяный пирог с яблоками. Вам не придется использовать муку.