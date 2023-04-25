Корисний десерт. Рецепт груш, запечених із горіхами та вівсянкою

Цей десерт настільки простий, що можна приготувати разом із дітьми.

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Груші, запечені з горіхами та вівсянкою — це корисний та швидкий десерт, який можна приготувати разом із дітьми. Печені груші не гірші й навіть цікавіші за звичні нам печені яблука, тільки їх для запікання знадобиться розрізати вздовж, а потім витягти не тільки серцевину, а й частину м'якоті, яку треба буде додати в начинку.

М'якоть груші потрібно змішати з вівсяними пластівцями, подрібненими горіхами, цукром, корицею та вершковим маслом. Відмінно підійдуть для начинки родзинки або інші сухофрукти, можна навіть використовувати готові мюслі. Фокус розповість як приготувати цей десерт.

Запечені груші

Інгредієнти:

4 груші;

100 г вівсяних пластівців;

100 г вершкового масла;

4 ст. л. коричневого цукру;

2 ст. л. мигдалю;

1 ч. л. меленої кориці;

дрібка солі.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть лист папером для випічки. Розтопіть та остудіть вершкове масло.

Розріжте груші навпіл, чайною ложкою вийміть насіння і частину м'якоті, щоб вийшло заглиблення. Витягнуту м'якоть дрібно наріжте. Змастіть груші вершковим маслом, посипте цукром і розкладіть на деко зрізом угору.

Дрібно порубайте мигдаль і змішайте з вівсяними пластівцями та м'якоттю груші, дрібкою солі, корицею та цукром. Додайте вершкове масло, що залишилося, і перемішайте. Розкладіть масу в половинки груш і випікайте в центрі духовки протягом 30-35 хвилин. Груші мають стати м'якими.

Подавайте десерт теплим, прикрасивши пелюстками мигдалю та цукровою пудрою.

Також можна приготувати простий вівсяний пиріг з яблуками. Вам не доведеться використовувати борошно.