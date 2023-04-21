Простий вівсяний пиріг із яблуками – пальчики оближеш

Вівсяний пиріг — це чудовий варіант для тих, хто любить просту та смачну випічку.

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Не багато хто сьогодні знає, що випекти смачний і корисний пиріг можна з вівсяних пластівців. Вони надають пирогу ніжну текстуру та корисні властивості, а яблука – соковитість та аромат. Вівсяний пиріг можна приготувати без борошна, використовуючи тільки вівсяні пластівці, або додати трохи борошна для більшої пишності.

Також можна експериментувати з різними начинками: замість яблук можна використовувати груші, сливи, абрикоси чи інші фрукти та ягоди. Вівсяний пиріг — це чудовий десерт для всієї родини, який можна подавати як гарячим, так і холодним. Дотримуйтесь рецепта Фокуса, і у вас вийде ідеальний вівсяний пиріг!

Вівсяний пиріг з яблуками

Інгредієнти:

200 г вівсяних пластівців

100 г борошна

100 г цукру

100 г вершкового масла

2 яйця

1 ч. л. розпушувача

1 ч. л. ванільного цукру

дрібка солі

3-4 яблука

2 ст. л. цукрової пудри

У глибокій мисці змішайте вівсяні пластівці, борошно, цукор, розпушувач, ванільний цукор та сіль. Додайте м'яке вершкове масло і яйця і замісіть тісто. Воно має бути м'яким та нелипким.

Відкладіть третину тіста в холодильник, а решту розподіліть по дну та бортам змащеною олією форми для випікання.

Очистить яблука від шкірки та серцевини та наріжте тонкими скибочками.

Викладіть яблучні скибочки на тісто у формі рівномірним шаром. Натріть охолоджене тісто на великій тертці та посипте зверху яблука.

Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте пиріг близько 40 хвилин або до золотистої скориночки.

Дайте пирогу трохи охолонути та посипте цукровою пудрою. Подавайте вівсяний пиріг до чаю чи кави.

Якщо такий пиріг здається вам занадто простим, то спробуйте приготувати вишуканий сирний чізкейк з апельсиновим желе без випічки.