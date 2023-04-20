Ідеальний десерт. Рецепт сирного чизкейку з апельсиновим желе без випічки

Для приготування цього торта не потрібна духовка та безліч інгредієнтів.

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Сирний чизкейк з апельсиновим желе готується без випічки. Це легкий та освіжаючий десерт. Він складається з пісочної основи з печива та олії, ніжного сирного крему з цукром та желатином та ароматного желе зі свіжих апельсинів. Цей чизкейк підійде для будь-якого випадку: чи то свято, чи звичайний день. Фокус розкаже, як його приготувати.

Чизкейк з апельсиновим желе

Інгредієнти:

80 г пісочного печива;

50 г вершкового масла;

200 г вершкового сиру;

500 г сиру;

200 г цукрової пудри;

3 лимони;

4 листи желатину;

2 апельсини.

Подрібніть печиво у блендері. Додайте розтоплене масло і добре перемішайте. Викладіть суміш на дно форми для торта діаметром 20-22 см та утрамбуйте. Поставте форму холодильник на 15 хвилин.

Замочіть желатин у прохолодній воді на 10 хвилин. Змішайте вершковий сир, сир і половину цукрової пудри у блендері до однорідності. Відіжміть желатин і розчиніть його на слабкому вогні або в мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння. Додайте желатин у сирну масу та перемішайте.

Викладіть сирний крем на пісочну основу та розрівняйте. Поставте форму в холодильник на дві години або до повного застигання крему.

Відіжміть сік із лимонів і розведіть його водою до об'єму 250 мл. Додайте цукрову пудру, що залишилася, і доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Зніміть з вогню та остудіть.

Тепер приготуйте желе. Замочіть ще 4 аркуші желатину у холодній воді на 10 хвилин. Відіжміть їх і розчиніть у лимонному сиропі. Остудіть желе до кімнатної температури.

Очистить апельсини від шкірки та білих прожилок і розріжте на шматочки. Укладіть шматки апельсина на сирний шар чизкейка, злегка втопивши їх у кремі. Акуратно залийте желе зверху і поставте форму в холодильник ще на 2 години або до повного застигання желе.

Далі ви можете насолоджуватися своїм смачним та ароматним чизкейком з апельсиновим желе. Не забудь вийняти його з форми акуратно, щоб не пошкодити шари.

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