Ідеальний десерт. Рецепт сирного чизкейку з апельсиновим желе без випічки
Для приготування цього торта не потрібна духовка та безліч інгредієнтів.
Сирний чизкейк з апельсиновим желе готується без випічки. Це легкий та освіжаючий десерт. Він складається з пісочної основи з печива та олії, ніжного сирного крему з цукром та желатином та ароматного желе зі свіжих апельсинів. Цей чизкейк підійде для будь-якого випадку: чи то свято, чи звичайний день. Фокус розкаже, як його приготувати.
Чизкейк з апельсиновим желе
Інгредієнти:
- 80 г пісочного печива;
- 50 г вершкового масла;
- 200 г вершкового сиру;
- 500 г сиру;
- 200 г цукрової пудри;
- 3 лимони;
- 4 листи желатину;
- 2 апельсини.
Подрібніть печиво у блендері. Додайте розтоплене масло і добре перемішайте. Викладіть суміш на дно форми для торта діаметром 20-22 см та утрамбуйте. Поставте форму холодильник на 15 хвилин.
Замочіть желатин у прохолодній воді на 10 хвилин. Змішайте вершковий сир, сир і половину цукрової пудри у блендері до однорідності. Відіжміть желатин і розчиніть його на слабкому вогні або в мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння. Додайте желатин у сирну масу та перемішайте.
Викладіть сирний крем на пісочну основу та розрівняйте. Поставте форму в холодильник на дві години або до повного застигання крему.
Відіжміть сік із лимонів і розведіть його водою до об'єму 250 мл. Додайте цукрову пудру, що залишилася, і доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Зніміть з вогню та остудіть.
Тепер приготуйте желе. Замочіть ще 4 аркуші желатину у холодній воді на 10 хвилин. Відіжміть їх і розчиніть у лимонному сиропі. Остудіть желе до кімнатної температури.
Очистить апельсини від шкірки та білих прожилок і розріжте на шматочки. Укладіть шматки апельсина на сирний шар чизкейка, злегка втопивши їх у кремі. Акуратно залийте желе зверху і поставте форму в холодильник ще на 2 години або до повного застигання желе.
Далі ви можете насолоджуватися своїм смачним та ароматним чизкейком з апельсиновим желе. Не забудь вийняти його з форми акуратно, щоб не пошкодити шари.
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