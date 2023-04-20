Идеальный десерт. Рецепт творожного чизкейка с апельсиновым желе без выпечки

Для приготовления этого торта не нужна духовка и множество ингредиентов.

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Творожный чизкейк с апельсиновым желе готовится без выпечки. Это легкий и освежающий десерт. Он состоит из песочной основы из печенья и масла, нежного творожного крема с сахаром и желатином и ароматного желе из свежих апельсинов. Этот чизкейк подойдет для любого случая: будь то праздник или обычный день. Фокус расскажет, как его приготовить.

Чизкейк с апельсиновым желе

Ингредиенты:

80 г песочного печенья;

50 г сливочного масла;

200 г сливочного сыра;

500 г творога;

200 г сахарной пудры;

3 лимона;

4 листа желатина;

2 апельсина.

Измельчите печенье в блендере. Добавьте растопленное масло и хорошо перемешайте. Выложите смесь на дно формы для торта диаметром 20-22 см и утрамбуйте. Поставьте форму в холодильник на 15 минут.

Замочите желатин в холодной воде на 10 минут. Смешайте сливочный сыр, творог и половину сахарной пудры в блендере до однородности. Отожмите желатин и растворите его на слабом огне или в микроволновке, не доводя до кипения. Добавьте желатин в творожную массу и перемешайте.

Выложите творожный крем на песочную основу и разровняйте. Поставьте форму в холодильник на 2 часа или до полного застывания крема.

Отожмите сок из лимонов и разведите его водой до объема 250 мл. Добавьте оставшуюся сахарную пудру и доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Снимите с огня и остудите.

Теперь приготовьте желе. Замочите еще 4 листа желатина в холодной воде на 10 минут. Отожмите их и растворите в лимонном сиропе. Остудите желе до комнатной температуры.

Очистите апельсины от кожуры и белых прожилок и разрежьте на дольки. Уложите дольки апельсина на творожный слой чизкейка, слегка утопив их в креме. Аккуратно залейте желе сверху и поставь форму в холодильник на еще 2 часа или до полного застывания желе.

Дальше вы можете наслаждаться своим вкусным и ароматным чизкейком с апельсиновым желе. Не забудь вынуть его из формы аккуратно, чтобы не повредить слои.

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