Самый популярный торт в мире. Рецепт чизкейка Нью-Йорк

Этот чизкейк готовят по всему миру, однако придумали его в США почти сто лет назад.

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Чизкейки очень популярны благодаря тому, что теста в них практически нет, а начинки очень много. Чизкейк Нью-йорк — это классический американский десерт, который состоит из песочной основы и сливочно-творожной начинки. Считается, что первый такой чизкейк был приготовлен в Нью-Йорке в 1929 году кондитером Арнольдом Рубеном, который экспериментировал с разными видами сыра и добавлял их в тесто для торта. С тех пор чизкейк стал популярным десертом не только в США, но и во всем мире. Чизкейк Нью-йорк отличается от других видов чизкейка своей пышностью, нежностью и сливочным вкусом. Он выпекается в духовке при низкой температуре и затем остывает в холодильнике несколько часов или даже всю ночь. Это позволяет ему стать более плотным и однородным. Фокус расскажет, как его приготовить.

Чизкейк Нью-Йорк

Ингредиенты:

Для основы:

печенье песочное — 300 г;

сливочное масло — 100 г;

мускатный орех — 0.25 ч.л.

Для начинки:

сливочный сыр — 600 г;

сахар — 150 г;

сливки 35% — 200 мл;

три яйца;

лимонный сок — 1 ст. л.;

ванильный экстракт.

Достаньте из холодильника сливки, сыр, яйца и масло за полчаса до начала приготовления и оставьте, чтобы нагрелись до комнатной температуры. Разогрейте духовку до 200 градусов.

Измельчите печенье в блендере или кухонном комбайне, добавьте мускатный орех и перемешайте. В крошку добавьте мягкое сливочное масло и хорошо перетрите руками, чтобы получилась влажная сыпучая масса.

Застелите пергаментом дно разъемной формы диаметром 22-24 см и смажьте его вместе с бортиком сливочным маслом. Высыпьте и утрамбуйте крошку равномерно. Поставьте основу в разогретую духовку на 10 минут, чтобы она подрумянилась и стала более прочной. Затем достаньте ее и охладите.

В сыр добавьте ванильный экстракт, лимонный сок, сахар и хорошо размешайте миксером на минимальной скорости. По одному добавляйте яйца, хорошо перемешивая после каждого. Не взбивайте массу, чтобы не появились пузырьки воздуха.

Добавьте сливки и снова хорошо перемешайте. У вас должна получиться гладкая и однородная масса без комочков.

Вылейте начинку на остывшую основу и разровняйте поверхность лопаткой или шпателем. Поставьте форму с чизкейком на противень с горячей водой, чтобы избежать пересыхания и трещин на поверхности чизкейка. Снизьте температуру духовки до 160 градусов и выпекайте чизкейк 50-60 минут, пока он не станет твердым по краям.

Выключите духовку и оставьте чизкейк в ней еще на 10 минут, слегка приоткрыв дверцу. Затем достаньте чизкейк из духовки и осторожно проходите ножом по краям формы, чтобы отделить его от бортиков. Оставьте чизкейк остывать при комнатной температуре еще на 30 минут.

Накройте чизкейк пленкой для пищевых продуктов и поставьте его в холодильник на 8-12 часов или на всю ночь, чтобы он полностью застыл и пропитался.

Перед подачей снимите бортики формы и переложите чизкейк на блюдо. Украсьте его по желанию джемом, фруктами, шоколадом или сливками.

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