Найпопулярніший торт у світі. Рецепт чизкейку Нью-Йорк

Цей чизкейк готують у всьому світі, проте вигадали його в США майже сто років тому.

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Чизкейкі дуже популярні завдяки тому, що тесту практично немає, а начинки дуже багато. Чизкейк Нью-Йорк — це класичний американський десерт, який складається з пісочної основи та вершково-сирної начинки. Вважається, що перший такий чизкейк був приготований у Нью-Йорку в 1929 кондитером Арнольдом Рубеном, який експериментував з різними видами сиру і додавав їх в тісто для торта. З того часу чизкейк став популярним десертом не тільки в США, а й у всьому світі. Чизкейк Нью-Йорк відрізняється від інших видів чизкейка своєю пишністю, ніжністю та вершковим смаком. Він випікається в духовці за низької температури та потім остигає в холодильнику кілька годин або навіть усю ніч. Це дозволяє йому стати більш щільним та однорідним. Фокус розкаже, як його приготувати.

Чизкейк Нью-Йорк

Інгредієнти:

Для основи:

печиво пісочне — 300 г;

вершкове масло — 100 г;

мускатний горіх – 0.25 ч. л.

Для начинки:

вершковий сир — 600 г;

цукор — 150 г;

вершки 35% — 200 мл;

три яйця;

лимонний сік — 1 ст. л.;

ванільний екстракт.

Дістаньте з холодильника вершки, сир, яйця та масло за пів години до початку приготування та залиште, щоб нагрілися до кімнатної температури. Розігрійте духовку до 200 градусів.

Подрібніть печиво в блендері або кухонному комбайні, додайте мускатний горіх і перемішайте. У крихту додайте м'яке вершкове масло і добре перетріть руками, щоб вийшла волога сипуча маса.

Застеліть пергаментом дно роз'ємної форми діаметром 22-24 см і змастіть його разом із бортиком вершковим маслом. Висипте та утрамбуйте крихту рівномірно. Поставте основу в розігріту духовку на 10 хвилин, щоб вона підрум'янилася і стала міцнішою. Потім дістаньте її та охолодіть.

У сир додайте ванільний екстракт, сік лимонний, цукор і добре розмішайте міксером на мінімальній швидкості. По одному додайте яйця, добре перемішуючи після кожного. Не збивайте масу, щоб не з'явилися бульбашки повітря.

Додайте вершки та знову добре перемішайте. У вас має вийти гладка та однорідна маса без грудочок.

Вилийте начинку на основу, що остигнула, і розрівняйте поверхню лопаткою або шпателем. Поставте форму з чизкейком на лист з гарячою водою, щоб уникнути пересихання і тріщин на поверхні чизкейка. Знизьте температуру духовки до 160 градусів і випікайте чизкейк 50-60 хвилин, доки він не стане твердим по краях.

Вимкніть духовку і залиште чизкейк в ній ще на 10 хвилин, трохи відкривши дверцята. Потім дістаньте чизкейк з духовки та обережно проведіть ножем по краях форми, щоб відокремити його від бортиків. Залишіть чизкейк остигати при кімнатній температурі ще на 30 хвилин.

Накрийте чизкейк плівкою для харчових продуктів і поставте його в холодильник на 8-12 годин або всю ніч, щоб він повністю застиг і просочився.

Перед подачею зніміть бортики форми та покладіть чизкейк на блюдо. Прикрасьте його за бажанням джемом, фруктами, шоколадом або вершками.

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