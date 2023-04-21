Простой овсяный пирог с яблоками – пальчики оближешь

Овсяный пирог — это прекрасный вариант для тех, кто любит простую и вкусную выпечку.

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Не многие сегодня знают, что выпечь вкусный и полезный пирог можно из овсяных хлопьев. Они придают пирогу нежную текстуру и полезные свойства, а яблоки — сочность и аромат. Овсяный пирог можно приготовить без муки, используя только овсяные хлопья, или добавить немного муки для большей пышности.

Также можно экспериментировать с разными начинками: вместо яблок можно использовать груши, сливы, абрикосы или другие фрукты и ягоды. Овсяный пирог — это отличный десерт для всей семьи, который можно подавать как горячим, так и холодным. Следуйте рецепту Фокуса, и у вас получится идеальный овсяный пирог!

Овсяный пирог с яблоками

Ингредиенты:

200 г овсяных хлопьев

100 г муки

100 г сахара

100 г сливочного масла

2 яйца

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. ванильного сахара

щепотка соли

3-4 яблока

2 ст. л. сахарной пудры

В глубокой миске смешайте овсяные хлопья, муку, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Добавьте мягкое сливочное масло и яйца и замесите тесто. Оно должно быть мягким и нелипким.

Отложите треть теста в холодильник, а остальное распределите по дну и бортикам смазанной маслом формы для выпекания.

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками.

Выложите яблочные ломтики на тесто в форме равномерным слоем. Натрите охлажденное тесто на крупной терке и посыпьте сверху яблоки.

Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте пирог около 40 минут или до золотистой корочки.

Дайте пирогу немного остыть и посыпьте его сахарной пудрой. Подавайте овсяный пирог к чаю или кофе.

Если такой пирог кажется вам слишком простым, то попробуйте приготовить более изысканный творожный чизкейк с апельсиновым желе без выпечки.