Простой овсяный пирог с яблоками – пальчики оближешь
Овсяный пирог — это прекрасный вариант для тех, кто любит простую и вкусную выпечку.
Не многие сегодня знают, что выпечь вкусный и полезный пирог можно из овсяных хлопьев. Они придают пирогу нежную текстуру и полезные свойства, а яблоки — сочность и аромат. Овсяный пирог можно приготовить без муки, используя только овсяные хлопья, или добавить немного муки для большей пышности.
Также можно экспериментировать с разными начинками: вместо яблок можно использовать груши, сливы, абрикосы или другие фрукты и ягоды. Овсяный пирог — это отличный десерт для всей семьи, который можно подавать как горячим, так и холодным. Следуйте рецепту Фокуса, и у вас получится идеальный овсяный пирог!
Овсяный пирог с яблоками
Ингредиенты:
- 200 г овсяных хлопьев
- 100 г муки
- 100 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 2 яйца
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. ванильного сахара
- щепотка соли
- 3-4 яблока
- 2 ст. л. сахарной пудры
В глубокой миске смешайте овсяные хлопья, муку, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Добавьте мягкое сливочное масло и яйца и замесите тесто. Оно должно быть мягким и нелипким.
Отложите треть теста в холодильник, а остальное распределите по дну и бортикам смазанной маслом формы для выпекания.
Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками.
Выложите яблочные ломтики на тесто в форме равномерным слоем. Натрите охлажденное тесто на крупной терке и посыпьте сверху яблоки.
Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте пирог около 40 минут или до золотистой корочки.
Дайте пирогу немного остыть и посыпьте его сахарной пудрой. Подавайте овсяный пирог к чаю или кофе.
Если такой пирог кажется вам слишком простым, то попробуйте приготовить более изысканный творожный чизкейк с апельсиновым желе без выпечки.