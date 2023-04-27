Проста та смачна страва до сніданку. Рецепт яблучних оладок

Ці оладки можна приготувати із найдоступніших продуктів.

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Яблучні оладки — це проста та смачна страва, яку можна приготувати на сніданок, або на десерт. Їх можна доповнити несолодким йогуртом або навіть збитими вершками. Це дуже проста страва, яку може приготувати будь-хто, якщо буде дотримуватися рецептури.

Фокус розповість, як приготувати цю смачну страву.

Яблучні оладки

Інгредієнти:

два яблука;

два яйця;

200 мл молока;

200 г борошна;

2 ч. л. цукру;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі;

олія для смаження.

Яблука вимийте, очистить від шкірки та серцевини та натріть на великій тертці. Збийте в мисці яйця із цукром та сіллю до пишної піни.

Додайте молоко і добре перемішайте.

Просійте борошно з розпушувачем і поступово введіть яєчну суміш, розбиваючи грудочки.

Додайте терті яблука та обережно перемішайте. Розігрійте сковороду і випікайте оладки на олії.

Викладайте тісто ложкою, формуючи круглі оладки та обсмажуйте з обох боків до золотистого кольору.

Готові оладки викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.

Подавати яблучні оладки гарячими чи теплими, посипавши цукровою пудрою чи полив медом. Також буде смачно із несолодким йогуртом.

Ви можете приготувати ще один смачний десерт — запечені груші з вівсянкою та горіхами.