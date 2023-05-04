Лучшее на обед: рецепт запеченной картошки с творожной начинкой

Готовое блюдо можно дополнительно посыпать зеленью.

Если не знаете, что приготовить на обед, чтобы было вкусно, питательно и очень аппетитно, рецепт запеченного картофеля с творожной начинкой от кулинарного блогера Кристины – именно то, что нужно. Такое блюдо не стыдно поставить даже на праздничный стол, настолько чудесное оно получается. Количество ингредиентов для него рассчитывайте, исходя от количества тех, кого собираетесь кормить.

Запеченный картофель с творожной начинкой

Ингредиенты:

картофель;

творожный сыр;

ветчина;

шампиньоны;

укроп;

зеленый лук;

чеснок;

масло;

соль, перец – по вкусу;

итальянские травы.

Способ приготовления:

Картофель хорошо помыть и отварить до готовности в подсоленной воде в кожуре. Пока он варится, грибы почистить и обжарить до золотистости, то же сделать с ветчиной.

На противень, застеленный пергаментом, выложить чеснок, сливочное масло, картофель и слегка его придавить. Посыпать итальянскими травами, отправить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 10-15 минут.

Смешать грибы с ветчиной, зеленью и творожным сыром, выложить начинку на готовые картофелины. Блюдо готово, и его можно подавать к столу. При желании сверху можно посыпать рубленой зеленью для еще более насыщенного вкуса.

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