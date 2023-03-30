Ароматная и с хрустящей корочкой. Рецепт жареной картошки по-восточному
Кажется, нет ничего проще жареной картошки, но и ее можно разнообразить.
Приготовить жареную картошку просто. Но если добавить немного специй, то у вас получится совершенно неожиданное блюдо. Фокус расскажет, как приготовить вкуснейшую жареную картошку в восточном стиле.
Жареная картошка по-восточному
Ингредиенты:
- 500 г картофеля;
- одна большая луковица;
- два зубчика чеснока;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. куркумы;
- 1 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. сушеного кориандра;
- соль и перец по вкусу.
Картофель очистите и нарежьте ломтиками. Опустите картошку в холодную воду и оставьте минут на 15-20, чтобы избавиться от лишнего крахмала.
Лук очистите и нарежьте полукольцами. Чеснок измельчите или пропустите через пресс.
В большой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до золотистого цвета, помешивая.
Добавьте к луку чеснок, куркуму, паприку, кориандр, соль и перец. Перемешайте и готовьте на среднем огне еще пару минут.
Достаньте картофель из воды, положите на бумажные полотенца и хорошо обсушите.
Добавьте картофель к луку и специям, перемешайте и разровняйте по сковороде.
Накройте сковороду крышкой и тушите картофель на слабом огне до мягкости, периодически проверяя и помешивая.
Когда картофель будет готов, подавайте его горячим или теплым с зеленью или сметаной.
Также вы можете приготовить жареную картошку по-грузински.