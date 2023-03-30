Ароматная и с хрустящей корочкой. Рецепт жареной картошки по-восточному

Кажется, нет ничего проще жареной картошки, но и ее можно разнообразить.

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Приготовить жареную картошку просто. Но если добавить немного специй, то у вас получится совершенно неожиданное блюдо. Фокус расскажет, как приготовить вкуснейшую жареную картошку в восточном стиле.

Жареная картошка по-восточному

Ингредиенты:

500 г картофеля;

одна большая луковица;

два зубчика чеснока;

2 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. куркумы;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. сушеного кориандра;

соль и перец по вкусу.

Картофель очистите и нарежьте ломтиками. Опустите картошку в холодную воду и оставьте минут на 15-20, чтобы избавиться от лишнего крахмала.

Лук очистите и нарежьте полукольцами. Чеснок измельчите или пропустите через пресс.

В большой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до золотистого цвета, помешивая.

Добавьте к луку чеснок, куркуму, паприку, кориандр, соль и перец. Перемешайте и готовьте на среднем огне еще пару минут.

Достаньте картофель из воды, положите на бумажные полотенца и хорошо обсушите.

Добавьте картофель к луку и специям, перемешайте и разровняйте по сковороде.

Накройте сковороду крышкой и тушите картофель на слабом огне до мягкости, периодически проверяя и помешивая.

Когда картофель будет готов, подавайте его горячим или теплым с зеленью или сметаной.

Также вы можете приготовить жареную картошку по-грузински.