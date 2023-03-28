Непередаваемый аромат: как приготовить жареную картошку по-грузински

В жареном картофеле по-грузински огромную роль играют специи, создающие особенный аромат

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Жареный картофель по-грузински имеет совсем другой вкус и запах, чем тот, который вы обычно мастерите у себя на кухне. Его готовят в соответствии со всеми традициями национальной кухни, а значит, смело оперируют травами и активно применяют чеснок — он-то, собственно, и создает основу специфики, утверждают эксперты сайта "Гриль Духовка И".

Жареный картофель по-грузински

Ингредиенты:

картофель — 5-6;

лук репчатый — 2;

перец сладкий — 1;

чеснок — 3 зубчика;

масло растительное;

зелень;

соль, перец

Итак, приступаем к картошке по-грузински. Чистим картофель, нарезаем на крупные дольки. Лук и сладкий перец режем полукольцами. Чеснок выдавливаем через пресс (или мелко измельчаем ножом).

В разогретую сковороду наливаем растительное масло — много, должен получиться слой высотой полтора-два сантиметра. Разогреваем масло как следует и добавляем картофель. Жарим на сильном огне, не накрывая крышкой, до образования корочки со всех сторон, в процессе солим. Когда картофель дошел до нужной кондиции, извлекаем его из сковороды и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло.

Из сковороды выливаем почти все масло. На оставшейся малости обжариваем на среднем огне лук и перец до мягкости (минуты 3-4). Присоединяем сюда наш картофель и доводим дело до ума — обжариваем, перемешивая, еще минут 7-10. Незадолго до конца на несколько минут накрываем крышкой, совсем на финише добавляем чеснок и зелень.

Вот так и делается жареный картофель по-грузински!