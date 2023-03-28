Неймовірний аромат: як приготувати смажену картоплю по-грузинськи

У смаженiй картоплі по-грузинськи величезну роль відіграють спеції, що створюють особливий аромат

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Смажена картопля по-грузинськи має зовсім інший смак і запах, ніж та, яку ви зазвичай робите у себе на кухні. Її готують відповідно до всіх традицій національної кухні, а значить, сміливо оперують травами і активно застосовують часник — він, власне, і створює основу специфіки, стверджують експерти сайту "Гриль Духовка І".

Смажена картопля по-грузинськи

Інгредієнти:

картопля — 5-6;

цибуля ріпчаста — 2;

перець солодкий — 1;

часник — 3 зубчики;

олiя;

зелень;

сіль, перець

Отже, приступаємо до картоплі по-грузинськи. Чистимо картоплю, нарізаємо на великі часточки. Цибулю та солодкий перец ріжем півкільцями. Часник видавлюємо через прес (або дрібно подрібнюємо ножем).

У розігріту сковороду наливаємо олію — багато, повинен вийти шар заввишки півтора-два сантиметри. Розігріваємо олію як слід і додаємо картоплю. Смажимо на сильному вогні, не накриваючи кришкою, до утворення скоринки з усіх боків, у процесі солимо. Коли картопля дійшла до потрібної кондиції, витягаємо її зі сковороди й викладаємо на паперовий рушник, щоб зайва олія пiшла.

Зі сковороди виливаємо майже всю олію. На решті трохи обсмажуємо на середньому вогні цибулю та перець до м'якості (хвилини 3-4). Приєднуємо сюди нашу картоплю й доводимо справу до кінця — обсмажуємо, перемішуючи, ще хвилин 7-10. Незадовго до кінця на кілька хвилин накриваємо кришкою, зовсім на фініші додаємо часник і зелень.

Ось так і робиться смажена картопля по-грузинськи!