Неймовірний аромат: як приготувати смажену картоплю по-грузинськи
У смаженiй картоплі по-грузинськи величезну роль відіграють спеції, що створюють особливий аромат
Смажена картопля по-грузинськи має зовсім інший смак і запах, ніж та, яку ви зазвичай робите у себе на кухні. Її готують відповідно до всіх традицій національної кухні, а значить, сміливо оперують травами і активно застосовують часник — він, власне, і створює основу специфіки, стверджують експерти сайту "Гриль Духовка І".
Смажена картопля по-грузинськи
Інгредієнти:
- картопля — 5-6;
- цибуля ріпчаста — 2;
- перець солодкий — 1;
- часник — 3 зубчики;
- олiя;
- зелень;
- сіль, перець
Отже, приступаємо до картоплі по-грузинськи. Чистимо картоплю, нарізаємо на великі часточки. Цибулю та солодкий перец ріжем півкільцями. Часник видавлюємо через прес (або дрібно подрібнюємо ножем).
У розігріту сковороду наливаємо олію — багато, повинен вийти шар заввишки півтора-два сантиметри. Розігріваємо олію як слід і додаємо картоплю. Смажимо на сильному вогні, не накриваючи кришкою, до утворення скоринки з усіх боків, у процесі солимо. Коли картопля дійшла до потрібної кондиції, витягаємо її зі сковороди й викладаємо на паперовий рушник, щоб зайва олія пiшла.
Зі сковороди виливаємо майже всю олію. На решті трохи обсмажуємо на середньому вогні цибулю та перець до м'якості (хвилини 3-4). Приєднуємо сюди нашу картоплю й доводимо справу до кінця — обсмажуємо, перемішуючи, ще хвилин 7-10. Незадовго до кінця на кілька хвилин накриваємо кришкою, зовсім на фініші додаємо часник і зелень.
Ось так і робиться смажена картопля по-грузинськи!