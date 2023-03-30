Ароматна і з хрусткою скоринкою. Рецепт смаженої картоплі по-східному

Здається, немає нічого простішого за смажену картоплю, але і її можна зробити смачнішою.

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Приготувати смажену картоплю легко. Але якщо додати трохи спецій, у вас вийде зовсім несподіване блюдо. Фокус розповість, як приготувати смачну смажену картоплю у східному стилі.

Смажена картопля по-східному

Інгредієнти:

500 г картоплі;

одна велика цибулина;

два зубчики часнику;

2 ст. л. рослинної олії;

1 ч. л. куркуми;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. сушеного коріандру;

сіль та перець до свого смаку.

Картоплю очистить і наріжте скибочками. Опустіть картоплю в холодну воду і залиште хвилин на 15-20, щоб позбутися зайвого крохмалю.

Цибулю очистить і наріжте півкільцями. Часник подрібніть чи пропустіть через прес.

У великій сковороді розігрійте олію та обсмажте цибулю до золотистого кольору, помішуючи.

Додайте до цибулі часник, куркуму, паприку, коріандр, сіль та перець. Перемішайте та готуйте на середньому вогні ще пару хвилин.

Дістаньте картоплю з води, покладіть на паперові рушники та добре обсушіть.

Додайте картоплю до цибулі та спецій, перемішайте та розрівняйте по сковороді.

Накрийте кришкою сковороду і тушкуйте картоплю на слабкому вогні до м'якості, періодично перевіряючи та помішуючи.

Коли картопля буде готова, подавайте її гарячою або теплою із зеленню або сметаною.

Також ви можете приготувати смажену картоплю по-грузинськи.