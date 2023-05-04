Сочные и вкусные: рецепт курино-сырных сосисок
Подавать такие сосиски можно с любым соусом и гарниром.
Если простые сосиски вам надоели, а хочется чего-то вкусного и необычного, предлагаем вам на ужин приготовить сочные сырно-куриные сосиски по рецепту из блога "Сборник рецептов". Сделанные из натуральных ингредиентов, они не только вкусные, но еще и очень полезные.
Сочные сырно-куриные сосиски
Ингредиенты:
- куриное филе — 600-700 гр;
- куриное яйцо – 1 шт;
- молоко – 100 мл;
- соль – 1 ч. л;
- перец молотый – 1 ч. л;
- паприка;
- сыр твердый – 100 гр.
Способ приготовления:
Куриное филе пропустить через мясорубку, туда же вбить яйцо, добавить молоко, соль, перец и паприку, все хорошо перемешать. В идеале должен получиться сочный фарш.
Фольгу сложить вдвое, распределить фарш на несколько частей, в центр каждой лепешки из фарша выложить ломтик сыра, закрыть со всех сторон и завернуть в форме сосиски, кончики фольги обрезать. Получившиеся "конфеты" выложить на противень и на 25-30 минут отправить в духовку, разогретую до 180 градусов.
Аккуратно снять фольгу с готовых сосисок. Их можно подавать с любим гарниром и соусом.
Ранее Фокус писал, как приготовить сосиску в тесте без лишних хлопот.