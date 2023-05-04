Кукурузная "Фиеста": очень легкий и освежающий салат к любому мясу

Время летних пикников начинается, а значит, пора задуматься над рецептами необычных салатов для выезда на природу.

Салат из кукурузы "Фиеста", рецепт которого вам предлагает Фокус, это простая и вкусная легкая закуска, которая особо хорошо подойдет к стейку. Впрочем, и к любому другому мясу тоже. Этот салат легко и быстро готовится, а его аромат и цвет порадуют любого. Салат состоит из консервированной кукурузы с перцем и специями, свежих помидоров, цукини, зеленого лука, жареного перца и любимой заправки из итальянского соуса. Этот салат можно подавать как холодным, так и теплым, в зависимости от вашего предпочтения.

Салат из кукурузы "Фиеста"

Ингредиенты:

2 банки консервированной кукурузы по 425 г каждая;

300 г свежих помидоров;

100 г свежих кабачков (или цукини);

3-4 средних зеленых луковицы, нарезанных кольцами;

2 средних жареных болгарских перца;

375 мл острой итальянской заправки (на свой вкус).

Для начала слейте жидкость из банок с кукурузой и переложите кукурузу в большую салатную миску.

Добавьте нарезанные кубиками помидоры, кабачки (или цукини), лук и поджаренный болгарский перец. Перемешайте овощи с кукурузой.

Залейте овощную смесь итальянской заправкой и хорошо перемешайте.

Поставьте салат в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался заправкой. Подавайте салат в холодном или теплом виде по желанию.

Кстати, этот салат прекрасно подойдет к изысканной курице со спаржей и грибами.