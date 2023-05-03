Курица со спаржей и грибами: вкусно, просто и полезно
К этому блюду не нужно никаких гарниров, а приготовить его очень легко даже после тяжелого рабочего дня.
Рецепт курицы со спаржей и грибами, который предлагает вам Фокус, очень легкий и здоровый. Если вы все сделаете правильно, то курица получается сочной и ароматной, а спаржа и грибы добавят свежести и текстуры. Это отличное блюдо для весеннего или летнего ужина.
Курица со спаржей и грибами
Ингредиенты:
- 4 куриных филе без кожи и костей;
- 350 г стеблей спаржи (можно замороженной);
- 250 г шампиньонов;
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- 2 столовые ложки измельченного чеснока;
- сок 1 лимона;
- морская соль и молотый черный перец по вкусу;
- 1 зеленый лук, нарезанный кольцами.
Для начала добавьте оливковое масло и измельченный чеснок в сковороду и разогрейте на среднем огне.
Нарежьте куриные филе полосками и добавьте в сковороду.
Теперь нарежьте спаржу на меньшие кусочки и добавьте в сковороду, в тот момент, когда курица почти готова. Добавьте сок лимона, соль и перец.
Добавьте грибы и перемешайте. Готовьте до тех пор, пока грибы не останутся твердыми, но приготовленными. Добавьте больше соли и перца, если нужно.
Выключите огонь и добавьте зеленый лук.
Подавайте с рисом или макаронами, а можно вообще без гарнира. Приятного аппетита!
После этого можно побаловать себя небольшим десертом, например, овсяным печеньем без выпечки, которое очень просто приготовить всего пять простых шагов.