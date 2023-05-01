Овсяное печенье без выпечки: всего пять простых шагов приготовления
Десерты могут быть полезными. Например, этот простейший рецепт овсяного печенья, которое даже необязательно выпекать.
Если уж и лакомиться сладеньким, то хотя бы нужно чтобы в его составе были полезные ингредиенты и состав. Этот рецепт от Фокуса займет у вас всего 15 минут и пять простых шагов для приготовления.
Десерт состоит из овсяных хлопьев, сахара, масла, какао-порошка и молока, которые смешиваются в кастрюле и затем выкладываются ложками на пергаментную бумагу. Печенье застывает при комнатной температуре или в холодильнике и становится мягким и шоколадным.
Овсяное печенье без выпечки
Ингредиенты:
- 470 г сахара;
- 120 г масла;
- 120 мл молока;
- 4 столовые ложки (30 г) какао-порошка;
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;
- 300 г овсяных хлопьев;
- 1/4 чайной ложки соли.
В большой кастрюле смешайте сахар, масло, молоко и какао-порошок. Доведите до кипения на среднем огне, часто помешивая.
Когда смесь закипит, уменьшите огонь и варите еще 1 минуту, не переставая помешивать.
Снимите кастрюлю с огня и добавьте ванильный экстракт, овсяные хлопья и соль. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты шоколадной смесью.
Выложите пергаментную бумагу на большой противень или рабочую поверхность. С помощью ложки выкладывайте печенье на бумагу, оставляя небольшие промежутки между ними.
Оставьте печенье при комнатной температуре или в холодильнике до полного застывания. Храните печенье в плотно закрытой емкости в холодильнике или при комнатной температуре до 3 дней.
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