Ананасовый торт "Птичка": самый простой рецепт выпечки, который вы встречали

Проще этого торта попросту не существует, а для его приготовления не нужны особые и дорогие ингредиенты.

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Если вы любите пироги с кремом и фруктами, то этот рецепт Фокуса для вас. Своим тропическим оттенком он напоминает нам о лете. Этот легкий десерт идеально подходит для любого случая, но в нем действительно есть приятная летняя атмосфера.

Ананасовый торт "Птичка"

Ингредиенты:

1 банка (425 г) консервированных ананасов;

250 г муки;

400 г сахара;

2 чайные ложки разрыхлителя;

2 крупных яйца;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

115 г сливочного масла;

250 г сахарной пудры;

1 пачка (225 г) сливочного сыра;

По желанию: обжаренный сладкий кокос.

В большой миске смешайте все ингредиенты для теста: ананас с соком, муку, сахар, разрыхлитель, яйца и ванильный экстракт.

Вылейте тесто в смазанную форму размером 23 на 33 см. Выпекайте в духовке при температуре 165 градусов около 45 минут или до золотистого цвета.

Взбейте все ингредиенты для крема: масло, сахарную пудру и сливочный сыр.

Намажьте крем на остывший пирог и, если хотите, посыпьте сверху обжаренным кокосом.

Да, это все! Ваш торт "Птичка" готов.

А к нему вы можете попробовать приготовить еще одно нежное лакомство — ванильные кексы.