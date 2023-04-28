Ананасовый торт "Птичка": самый простой рецепт выпечки, который вы встречали
Проще этого торта попросту не существует, а для его приготовления не нужны особые и дорогие ингредиенты.
Если вы любите пироги с кремом и фруктами, то этот рецепт Фокуса для вас. Своим тропическим оттенком он напоминает нам о лете. Этот легкий десерт идеально подходит для любого случая, но в нем действительно есть приятная летняя атмосфера.
Ананасовый торт "Птичка"
Ингредиенты:
- 1 банка (425 г) консервированных ананасов;
- 250 г муки;
- 400 г сахара;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- 2 крупных яйца;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 115 г сливочного масла;
- 250 г сахарной пудры;
- 1 пачка (225 г) сливочного сыра;
- По желанию: обжаренный сладкий кокос.
В большой миске смешайте все ингредиенты для теста: ананас с соком, муку, сахар, разрыхлитель, яйца и ванильный экстракт.
Вылейте тесто в смазанную форму размером 23 на 33 см. Выпекайте в духовке при температуре 165 градусов около 45 минут или до золотистого цвета.
Взбейте все ингредиенты для крема: масло, сахарную пудру и сливочный сыр.
Намажьте крем на остывший пирог и, если хотите, посыпьте сверху обжаренным кокосом.
Да, это все! Ваш торт "Птичка" готов.
А к нему вы можете попробовать приготовить еще одно нежное лакомство — ванильные кексы.