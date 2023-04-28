Ананасовий торт "Пташка": найпростіший рецепт випічки, який ви зустрічали
Простішого, ніж цей торт, просто не існує, а для його приготування не потрібні особливі та дорогі інгредієнти.
Якщо ви любите пироги з кремом та фруктами, то цей рецепт Фокусу для вас. Своїм тропічним відтінком він нагадує нам про літо. Цей легкий десерт ідеально підходить для будь-якого випадку, але в ньому справді є приємна літня атмосфера.
Ананасовий торт "Пташка"
Інгредієнти:
- 1 банка (425 г) консервованих ананасів;
- 250 г борошна;
- 400 г цукру;
- 2 чайні ложки розпушувача;
- 2 великі яйця;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- 115 г вершкового масла;
- 250 г цукрової пудри;
- 1 пачка (225 г) вершкового сиру;
- за бажанням: обсмажений солодкий кокос.
У великій мисці змішайте всі інгредієнти для тіста: ананас із соком, борошно, цукор, розпушувач, яйця та ванільний екстракт.
Вилийте тісто в змащену форму розміром 23 на 33 см. Випікайте в духовці за температури 165 градусів приблизно 45 хвилин або до золотистого кольору.
Збийте всі інгредієнти для крему: масло, цукрову пудру та вершковий сир.
Намажте крем на пиріг, що остигнув, і, якщо хочете, посипте зверху обсмаженим кокосом.
Так, це все! Ваш торт "Пташка" готовий.
А до нього ви можете спробувати приготувати ще одні ніжні ласощі — ванільні кекси.