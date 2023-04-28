Ананасовий торт "Пташка": найпростіший рецепт випічки, який ви зустрічали

Простішого, ніж цей торт, просто не існує, а для його приготування не потрібні особливі та дорогі інгредієнти.

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Якщо ви любите пироги з кремом та фруктами, то цей рецепт Фокусу для вас. Своїм тропічним відтінком він нагадує нам про літо. Цей легкий десерт ідеально підходить для будь-якого випадку, але в ньому справді є приємна літня атмосфера.

Ананасовий торт "Пташка"

Інгредієнти:

1 банка (425 г) консервованих ананасів;

250 г борошна;

400 г цукру;

2 чайні ложки розпушувача;

2 великі яйця;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

115 г вершкового масла;

250 г цукрової пудри;

1 пачка (225 г) вершкового сиру;

за бажанням: обсмажений солодкий кокос.

У великій мисці змішайте всі інгредієнти для тіста: ананас із соком, борошно, цукор, розпушувач, яйця та ванільний екстракт.

Вилийте тісто в змащену форму розміром 23 на 33 см. Випікайте в духовці за температури 165 градусів приблизно 45 хвилин або до золотистого кольору.

Збийте всі інгредієнти для крему: масло, цукрову пудру та вершковий сир.

Намажте крем на пиріг, що остигнув, і, якщо хочете, посипте зверху обсмаженим кокосом.

Так, це все! Ваш торт "Пташка" готовий.

А до нього ви можете спробувати приготувати ще одні ніжні ласощі — ванільні кекси.