Ніжні ласощі. Рецепт ванільних кексів

Це рецепт хороший тим, що його можна доповнити на свій смак.

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Ванільні кекси — це ароматні та ніжні ласощі. Цей рецепт вважається базовим і доповнити його можна горіхами, сухофруктами, свіжими ягодами, шоколадом або порошком какао, і тоді ви отримаєте шоколадні кекси.

Прикрасити такі кекси можна як завгодно: кремом, полити шоколадом, посипати горішками або цукровою пудрою. Завдяки декору, ці прості ласощі можна приготувати до будь-якого свята. Фокус розповість, як саме.

Ванільні кекси

Інгредієнти:

Для тіста:

вершкове масло — 200 г;

цукор — 200 г;

яйця — 4 шт.;

борошно — 280 г;

розпушувач тіста — 1 ч. л.;

ванілін — 1 ч. л.

Для крему:

вершкове масло — 150 г;

вершковий сир — 300 г;

цукрова пудра — 4 ст. л.

Готуємо тісто для кексів. Масло збиваємо з цукром протягом 2-3 хвилин. Масло має бути кімнатної температури та дуже м'яким. У масло та цукор додаємо яйця по одному. Після кожного додавання яйця потрібно добре збивати тісто. Яйця теж мають бути кімнатної температури.

Просіюємо в тісто борошно, сіль та розпушувач. Перемішуємо все на низькій швидкості міксера. Вийде досить густе тісто.

За допомогою двох столових ложок викладаємо тісто у формочки. Випікаємо кекси за температури 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Тісто має заповнювати їх приблизно до половини. Тісто добре піднімається і може витекти із форм, якщо покласти його надто багато.

Готовим кексам потрібно дати повністю охолонути і тільки потім починати прикрашати.

Готуємо вершково-сирний крем. Вершкове масло кімнатної температури збийте приблизно 3-5 хвилин.

Потім додайте до масла цукрову пудру й охолоджений вершковий сир. Все збивайте приблизно дві хвилини. Вийде смачний крем. Прикрасьте ним верхівки кексів.

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