Ніжні ласощі. Рецепт ванільних кексів
Це рецепт хороший тим, що його можна доповнити на свій смак.
Ванільні кекси — це ароматні та ніжні ласощі. Цей рецепт вважається базовим і доповнити його можна горіхами, сухофруктами, свіжими ягодами, шоколадом або порошком какао, і тоді ви отримаєте шоколадні кекси.
Прикрасити такі кекси можна як завгодно: кремом, полити шоколадом, посипати горішками або цукровою пудрою. Завдяки декору, ці прості ласощі можна приготувати до будь-якого свята. Фокус розповість, як саме.
Ванільні кекси
Інгредієнти:
Для тіста:
- вершкове масло — 200 г;
- цукор — 200 г;
- яйця — 4 шт.;
- борошно — 280 г;
- розпушувач тіста — 1 ч. л.;
- ванілін — 1 ч. л.
Для крему:
- вершкове масло — 150 г;
- вершковий сир — 300 г;
- цукрова пудра — 4 ст. л.
Готуємо тісто для кексів. Масло збиваємо з цукром протягом 2-3 хвилин. Масло має бути кімнатної температури та дуже м'яким. У масло та цукор додаємо яйця по одному. Після кожного додавання яйця потрібно добре збивати тісто. Яйця теж мають бути кімнатної температури.
Просіюємо в тісто борошно, сіль та розпушувач. Перемішуємо все на низькій швидкості міксера. Вийде досить густе тісто.
За допомогою двох столових ложок викладаємо тісто у формочки. Випікаємо кекси за температури 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Тісто має заповнювати їх приблизно до половини. Тісто добре піднімається і може витекти із форм, якщо покласти його надто багато.
Готовим кексам потрібно дати повністю охолонути і тільки потім починати прикрашати.
Готуємо вершково-сирний крем. Вершкове масло кімнатної температури збийте приблизно 3-5 хвилин.
Потім додайте до масла цукрову пудру й охолоджений вершковий сир. Все збивайте приблизно дві хвилини. Вийде смачний крем. Прикрасьте ним верхівки кексів.
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