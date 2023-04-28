Нежное лакомство. Рецепт ванильных кексов
Это рецепт хорош тем, что его можно дополнить по своему вкусу.
Ванильные кексы — это ароматное и нежное лакомство. Данный рецепт считается базовым и дополнить его можно орехами, сухофруктами, свежими ягодами, шоколадом или порошком какао, и тогда у вас получатся шоколадные кексы.
Украсить такие кексы можно как угодно: кремом, полить шоколадом, посыпать орешками или просто сахарной пудрой. Благодаря декору, это простое лакомство можно приготовить к любому празднику. Фокус расскажет, как именно.
Ванильные кексы
Ингредиенты:
Для теста:
- сливочное масло — 200 г;
- сахар — 200 г;
- яйца — 4 шт.;
- мука — 280 г;
- разрыхлитель теста — 1 ч. л.;
- ванилин — 1 ч. л.
Для крема:
- сливочное масло — 150 г;
- сливочный сыр — 300 г;
- сахарная пудра — 4 ст. л.
Готовим тесто для кексов. Масло взбиваем с сахаром в течении 2-3 минут. Масло должно быть комнатной температуры и очень мягким. В масло и сахар добавляем яйца по одному. После каждого добавления яйца нужно хорошо взбивать тесто. Яйца тоже должны быть комнатной температуры.
Просеиваем в тесто муку, соль и разрыхлитель. Перемешиваем все на низкой скорости миксера. Получится довольно густое тесто.
При помощи двух столовых ложек выкладываем тесто в формочки. Выпекаем кексы при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут. Тесто должно заполнять их примерно до половины. Тесто хорошо поднимается и может вытечь из форм, если положить его слишком много.
Готовым кексам нужно дать полностью остыть и лишь потом стоит приступать к украшению.
Для украшения готовим сливочно-сырный крем. Сливочное масло комнатной температуры взбейте около 3-5 минут.
Затем добавьте к маслу сахарную пудру и охлажденный сливочный сыр. Все взбивайте около двух минут. Получится вкусный крем. Украсьте им верхушки кексов.
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