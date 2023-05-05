Пикантный и простой. Рецепт острого салата из капусты

Это полезный салат и он подойдет тем, кто любит блюда, не перегруженные ингредиентами.

Из капусты можно приготовить множество вкусных блюд. И особенно – салатов. Самый стандартный салат готовится из молодой капусты, ароматного подсолнечного масла и, например, свежих огурцов, или редиски.

Но также из капусты можно приготовить более пикантное блюдо – острый салат с перцем. Он подойдет для тех, кто любит легкие блюда. Салат готовится очень быстро и просто, а также он полезен для здоровья и фигуры. Острый перец ускоряет обмен веществ, а капуста содержит много клетчатки, которая очищает организм от токсинов. Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу. Фокус расскажет, как приготовить.

Острый салат из капусты

Ингредиенты:

растительное масло – 4 ст. л.;

молотый перец чили – 1/2 ч. л.;

молодая капуста – 1 кочан;

желтый сладкий перец – 1 шт.;

красный сладкий перец – 1/2 стручка;

зеленый лук – 60 г;

соль.

Смешайте в мисочке растительное масло, перец чили и соль. Это будет заправка для салата.

Очистите капусту от верхних листьев и разрежьте на две части. Вырежьте кочерыжку и нашинкуйте капусту тонкой соломкой.

Помойте сладкий перец и вырежьте из него семена и перегородки. Нарежьте его тонкой соломкой.

Помойте зеленый лук и нарежьте его тонкими колечками.

Соедините все ингредиенты в большой миске и полейте заправкой. Хорошо перемешайте.

Разложите салат по тарелкам и подавайте на стол.

К такому салату идеально подойдет молодая картошка. Ее можно запечь и поджарить разными способами. И есть три лучших рецепта, которые вам точно пригодятся.