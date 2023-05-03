Весеннее меню. Три лучших рецепта из молодой картошки

Молодая картошка нежная и быстро готовится. Особенно вкусной она получается, если запечь ее с приправами.

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Молодая картошка очень просто и быстро готовится. Блюда из нее подойдут для повседневного меню или для праздничного стола. Ее можно запечь с маслом, чесноком и зеленью, можно добавить любые приправы. Это блюдо можно подавать как самостоятельное или как гарнир к мясу, рыбе или овощам. Фокус расскажет о самых вкусных рецептах блюд из молодого картофеля.

Молодая картошка с чесноком

Ингредиенты:

1 кг молодой картошки;

100 г сливочного масла;

5 зубчиков чеснока;

1 пучок зелени (укроп, петрушка, базилик);

соль, перец по вкусу.

Промойте картошку и отварите ее до полуготовности в подсоленной воде. Слейте воду и обсушите картошку. Выложите картошку в форму для запекания, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте измельченный чеснок и нарезанное кусочками масло. Перемешайте все хорошо.

Запекайте картошку в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, периодически перемешивая.

Перед подачей посыпьте картошку рубленой зеленью.

Молодая картошка с копченой паприкой и травами

Ингредиенты:

1 кг молодой картошки;

1,5 ч.л. копченой паприки;

1,5 ч.л. сухих трав (прованские, итальянские или любые на ваш вкус);

3 ст.л. оливкового масла;

соль, перец по вкусу.

Разрежьте картошку на четыре части и выложите в большую миску. Самую мелкую не режьте. Добавьте оливковое масло, копченую паприку, сухие травы, соль и перец. Хорошо перемешайте все, чтобы картошка была равномерно покрыта специями и маслом.

Выложите картошку на противень, застеленный пергаментной бумагой, кожурой вверх. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут под фольгой, а потом еще 10 минут без фольги, чтобы картошка подрумянилась.

Перед подачей можно посыпать картошку свежей зеленью или сбрызнуть лимонным соком.

Молодая картошка в соевом соусе с кунжутом

Ингредиенты:

500 г молодой картошки;

3 ст.л. соевого соуса;

1 ст.л. сахара;

2 ст.л. оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. тертого имбиря;

кориандр, соль по вкусу;

бальзамический уксус и кунжут для подачи.

Вымойте картошку и нарежьте ее небольшими кубиками. Обжарьте ее на сковороде на сильном огне под крышкой, периодически встряхивая сковородку, около 15 минут или до золотистости.

В маленькой миске смешайте соевый соус, сахар, специи, тертый чеснок и имбирь. Добавьте эту смесь к готовой картошке и перемешайте все хорошо. Оставьте на огне еще на пару минут, чтобы заправка впиталась.

Переложите картошку на тарелку, сбрызните бальзамическим уксусом и посыпьте кунжутом.

К приготовленной таким образом молодой картошке отлично подойдет блюдо из шпината с беконом.