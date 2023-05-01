Оригинальное блюдо. Рецепт шпината с беконом и соусом бешамель

Это вкусное и полезное блюдо подойдет для обеда или ужина.

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Из шпината можно приготовить вкусную начинку для пирога, добавить его к рису, или котлетам. Также можно приготовить отличное блюдо на ужин, дополнив шпинат беконом и соусом бешамель, который добавить сливочного вкуса.

Это блюдо, как пишет Фокус, несложно приготовить, и оно порадует вас и ваших близких.

Шпинат с беконом и соусом бешамель

Ингредиенты:

400 г свежего шпината;

3–4 полоски бекона;

одна луковица;

один зубчик чеснока;

две столовые ложки сливочного масла;

две столовые ложки муки;

240 мл молока;

щепотка мускатного ореха;

соль, молотый черный перец — по вкусу.

Опустите шпинат в кипяток примерно на 1 минуту. Откиньте на дуршлаг и сполосните под холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Отожмите лишнюю жидкость и порубите шпинат ножом.

Нарежьте бекон и лук небольшими кусочками и измельчите чеснок. Выложите бекон на разогретую сковороду и обжаривайте, пока не появится жир. Добавьте лук и чеснок и пассеруйте до мягкости.

В небольшой кастрюльке растопите сливочное масло. Всыпьте муку и готовьте, помешивая, пару минут. Постепенно влейте молоко и готовьте соус, постоянно помешивая, пока он не загустеет.

Выложите в соус шпинат, бекон, лук и чеснок. Приправьте мускатным орехом, солью и перцем и перемешайте. Доведите до кипения и снимите с огня.

Подавайте блюдо горячим или теплым, по желанию его можно дополнить свежей зеленью.

А к такому вкусному ужину можно приготовить вкусный диетический десерт: груши, запеченные с орехами и овсянкой.