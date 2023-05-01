Оригінальна страва. Рецепт шпинату з беконом і соусом бешамель

Ця смачна та корисна страва підійде для обіду або вечері.

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Зі шпинату можна приготувати смачну начинку для пирога, додати його до рису або котлет. Також можна приготувати чудову страву на вечерю, доповнивши шпинат беконом і соусом бешамель, який додасть вершкового смаку.

Цю страву, як пише Фокус, нескладно приготувати, і вона порадує вас та ваших близьких.

Шпинат із беконом і соусом бешамель

Інгредієнти:

400 г свіжого шпинату;

3-4 смужки бекону;

одна цибулина;

один зубчик часнику;

дві столові ложки вершкового масла;

дві столові ложки борошна;

240 мл молока;

дрібка мускатного горіха;

сіль, мелений чорний перець — до смаку.

Опустіть шпинат в окріп приблизно на 1 хвилину. Відкиньте на друшляк і промийте під холодною водою, щоб зупинити процес варіння. Відіжміть зайву рідину та порубайте шпинат ножем.

Наріжте бекон і цибулю невеликими шматочками та подрібніть часник. Викладіть бекон на розігріту сковороду й обсмажуйте, доки не з'явиться жир. Додайте цибулю та часник і пасеруйте до м'якості.

У невеликій каструльці розтопіть вершкове масло. Всипте борошно та готуйте, помішуючи, пару хвилин. Поступово влийте молоко та готуйте соус, постійно помішуючи, доки він не загусне.

Викладіть у соус шпинат, бекон, цибулю та часник. Приправте мускатним горіхом, сіллю та перцем і перемішайте. Доведіть до кипіння та зніміть з вогню.

Подавайте страву гарячою або теплою, за бажанням її можна доповнити свіжою зеленню.

А до такої смачної вечері можна приготувати смачний дієтичний десерт — груші, запечені з горіхами та вівсянкою.