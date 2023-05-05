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Лучший ужин для детей: рецепт молочного супа с вермишелью

Фото: Getty

Для приготовления супа нужно брать свежие продукты.

Если хотите накормить детей вкусным молочным блюдом, рекомендуем приготовить для них на ужин или на обедаппетитнейший суп с вермишелью и сливками по рецепту из блога "Рецепты на каждый день". Для его приготовления старайтесь брать максимально свежие продукты.

Молочный суп с вермишелью

Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл;
  • стручок ванили – 1 шт;
  • сахар – 1 ч. л;
  • соль – на кончике ножа;
  • вермишель – 60 гр;
  • мед – 2 ст. л;
  • сливки жирные – 50 мл.

Способ приготовления:

Для молочного супа с вермишелью сначала нужно разрезать стручок ванили вдоль пополам, удалить семена кончиком ножа и положить их в молоко­ вместе с самим стручком. Если нет ванили в стручках, добавьте ванилин или ванильный сахар по вкусу.

Всыпать туда же сахар и соль, на слабом огне довести до кипения, варить 2-3 минуты, после чего убрать стручок.

Всыпать в молоко вермишель: количество зависит от степени густоты, которую вы хотите получить. Далее варить, помешивая, молочный суп до готовности вермишели.

В готовый молочный суп добавить мед и немного сливок. Подавать горячим или теплым.

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