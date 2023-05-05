Лучший ужин для детей: рецепт молочного супа с вермишелью

Для приготовления супа нужно брать свежие продукты.

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Если хотите накормить детей вкусным молочным блюдом, рекомендуем приготовить для них на ужин или на обедаппетитнейший суп с вермишелью и сливками по рецепту из блога "Рецепты на каждый день". Для его приготовления старайтесь брать максимально свежие продукты.

Молочный суп с вермишелью

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

стручок ванили – 1 шт;

сахар – 1 ч. л;

соль – на кончике ножа;

вермишель – 60 гр;

мед – 2 ст. л;

сливки жирные – 50 мл.

Способ приготовления:

Для молочного супа с вермишелью сначала нужно разрезать стручок ванили вдоль пополам, удалить семена кончиком ножа и положить их в молоко­ вместе с самим стручком. Если нет ванили в стручках, добавьте ванилин или ванильный сахар по вкусу.

Всыпать туда же сахар и соль, на слабом огне довести до кипения, варить 2-3 минуты, после чего убрать стручок.

Всыпать в молоко вермишель: количество зависит от степени густоты, которую вы хотите получить. Далее варить, помешивая, молочный суп до готовности вермишели.

В готовый молочный суп добавить мед и немного сливок. Подавать горячим или теплым.

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