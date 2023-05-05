Кассероль по-мексикански: нежные и острые свиные отбивные с фасолью

Теперь не нужно просто жарить свиные отбивные, когда есть рецепт, который за счет нескольких ингредиентов сделает это блюда особенным.

Кассероль из свинины с томатами, кукурузой, фасолью, рисом и зеленым перцем, рецепт которой вам предлагает Фокус, всегда получается очень вкусной и сытной. Хороший кусочек свинины трудно испортить, а благодаря этому рецепту у вас выйдут просто волшебные отбивные вместе с чудесным гарниром.

Кассероль по-мексикански

Ингредиенты:

6 свиных отбивных толщиной 2,5 см;

1 столовая ложка оливкового масла;

2 банки консервированных томатов (по 425 г каждая);

225 г замороженной или консервированной кукурузы;

1 банка консервированной фасоли, промытой и слитой (425 г);

200 г риса белого или коричневого;

Два болгарских перца;

1 чайная ложка чили-порошка;

несколько капель соуса табаско, по желанию;

соль и перец по вкусу.

Предварительно разогрейте духовку до 175 градусов. В большой сковороде разогрейте масло и обжарьте отбивные с обеих сторон. Выньте и отложите в сторону.

Слейте лишний жир из сковороды. В той же сковороде добавьте не слитые томаты, кукурузу, фасоль, рис, нарезанный перец, чили-порошок и соус табаско. Доведите до кипения.

Переложите в противень размером 23 х 33 см. Выложите отбивные сверху. Посолите и поперчите по вкусу. Накройте фольгой и запекайте в духовке в течение 30 минут.

Снимите фольгу и запекайте еще 10 минут или пока рис не станет мягким, а свинина не будет готовой.

К этому рецепту прекрасно подойдет пикантный и простой салата из капусты.