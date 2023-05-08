Идеально к шашлыку. Три рецепта чесночного соуса

Чесночный соус идеально подходит к мясу, птице и овощам.

Вкусный соус можно приготовить из разных ингредиентов, и часто в состав входит чеснок. Такой соус отлично подходит к мясу: например к шашлыку, или стейкам. Также чесночные соусы можно подавать к птице и овощам. И рецептом чесночных соусов очень много. Фокус собрал самые вкусные.

Чесночный соус со сливками и маслом

Этот соус подходит к разным блюдам из мяса, рыбы, овощей и пасты. Он очень простой в приготовлении и имеет насыщенный аромат чеснока.

Ингредиенты:

6 зубчиков чеснока;

200 мл жирных сливок;

50 г сливочного масла;

соль и черный перец по вкусу.

Очистите чеснок от шелухи и мелко нарежьте или пропустите через пресс. В сковороде растопите масло и обжарьте чеснок на среднем огне около минуты, помешивая, чтобы он не подгорел.

Добавьте сливки и доведите до кипения, постоянно помешивая. Приправьте соус солью и перцем по вкусу и готовьте на слабом огне еще 10 минут, пока он не загустеет. Соус готов!

Чесночный соус с майонезом и зеленью

Этот соус хорошо сочетается с мясом, особенно с шашлыком или курицей. Он также может быть использован как дип для овощей или хлеба. Он имеет свежий и ароматный вкус.

Ингредиенты:

1-2 зубчика чеснока;

несколько веточек петрушки;

несколько веточек кинзы;

несколько веточек красного базилика;

300 г майонеза.

Измельчите чеснок ножом или пропустите через пресс. Мелко порубите зелень. Смешайте майонез с чесноком и зеленью. Соус готов.

Чесночный соус с чили

Этот соус имеет острый и пикантный вкус. Он хорошо подходит к азиатским блюдам из риса, лапши, мяса или овощей. Он также может быть использован как маринад для мяса или рыбы.

Ингредиенты:

2 головки чеснока;

200 г свежих чили разных сортов;

100 мл растительного масла;

50 мл уксуса;

50 г сахара;

соль по вкусу.

Очистите чеснок от шелухи и мелко нарежьте или пропустите через пресс. Также мелко порубите примерно 200 г свежих чили, можно разных сортов, более и менее острых. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте чеснок и чили на сильном огне около 5 минут, помешивая, чтобы они не пригорели. Добавьте уксус, сахар и соль и доведите до кипения. Снизьте огонь и варите соус еще 10-15 минут, пока он не станет густым.

Такие соусы подойдут и к блюдам из молодой картошки. Ее просто приготовить и она более нежная, чем обычная.